Kinder können Tiere töpfern und zeichnen lernen

Zwei weitere Angebote in den Sommerferien

Detmold. Das Sommerferienprogramm der Stadt Detmold wird regelmäßig erweitert und steht zum Download im Internet unter www.detmold.de zur Verfügung. Nun gibt es zwei neue Angebote, für die sich Interessierte ab sofort anmelden können:

Tiere töpfern in den Sommerferien

Endlich mal wieder töpfern! Am 19., 20. und 21. Juli können Kinder ab sechs Jahren zum Modellieren von Tieren in unsere Werkstatt kommen. Der Ferienkurs geht jeweils von 09:30 bis 11:00 Uhr. In dieser Zeit werden wir verschiedene Tiere mit oder ohne Töpferwerkzeuge aus Ton formen. Da der Ton nach einer gewissen Trocknungszeit gebrannt werden muss, gibt es einen weiteren Termin zum Bemalen am 2. August von 09:30 bis 11:00 Uhr.

Zeichnen – Grundlagen zum Portrait

Dieser Ferienkurs ist für Kinder ab acht Jahren, die gerne zeichnen. Grundlagen zu Proportionen zum klassischen Portrait werden geübt. Techniken mit verschiedenen Materialien wie Bleistift, Pastellkreide etc. auf unterschiedlichem Papier sollen vermittelt werden. Wann? 3.,4.,5. und 6. August von 09:30 bis 11:00 Uhr

Kosten und Anmeldung

Kostenbeitrag pro Kurs: 47,-€ incl. Materialien

​Anmeldung:

info@sonja-seele.de

Ort: Siekswiese 6, 32760 Detmold