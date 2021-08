Jugend glänzt beim Libori-Golfturnier

Die Traditionsveranstaltung zählt zu den Highlights der Turnier-Saison im Golf Club Paderborner Land/25 Prozent der Teilnehmer unterspielen sich

Salzkotten-Thüle. Das Libori-Turnier des Golf Clubs Paderborner Land war ein voller Erfolg. Insgesamt 220 Teilnehmer:innen nutzten die Gelegenheit, ihre Leidenschaft für das Golfspiel mit ihrem Turniergeist zu verbinden. Ein Viertel von ihnen unterspielte sich.

„Unser Platz hat sich in erstklassigem Zustand präsentiert. Das angenehme Umfeld in Kombination mit optimalen Wetterbedingungen und einer sportlichen Gemeinschaft, die Begeisterung, Ehrgeiz und Humor zeigte, ergab ein atmosphärisches ‚Hole-in-One‘“, freut sich Hans-Dieter Hollander, Präsident des Golf Clubs Paderborner Land.

Die Traditionsveranstaltung gehört zu den Highlights der Turnier-Saison und findet seit mehr als 30 Jahren jeweils an drei aufeinanderfolgenden Tagen statt – aktuell unter Beachtung der geltenden Corona-Schutzregeln.

Am ersten Tag (Partner: Modehaus Dunschen aus Delbrück) lockte ein 9-Loch-Turnier mehr als 60 Spieler:innen auf die zwei Kurse à 9-Loch. Drei junge Damen im Alter von 13 bis 17 Jahren setzten dem Tag ihren sportlichen Stempel auf: Jeweils mit einem einstelligen Handicap in das Turnier gestartet, spielten sich Sarah Knitter und Theresa Fecke auf Platz 1 und 2 der Siegerliste. Auf Platz 3 folgt Lilly Speer. Sarah und Theresa unterspielten sich deutlich mit umgerechneten 40 Stablefordpunkten.

Am zweiten Tag (Partner: Werbegemeinschaft Paderborn) stand ein so genannter Vierer auf dem Programm. „Eine sportliche und gleichzeitig gesellige Spielweise, die den Teilnehmern neben der Zielsetzung zu gewinnen auch viel Spaß beschert durch die Tatsache, dass vier Golfer im Flight unterwegs sind“, erklärt Vize-Präsident Bernd Wiesner, der zunehmend einen „Imagewechsel“ des Golfsports erkennt: „Weg von ‚elitär, teuer, unflexibel und spießig‘ – hin zu ‚modern, angesagt, offen und aufstrebend‘“. Es dominierten die Paarungen Max Pieper/Dennis Brosda und Andre Fredebeul/Jens Tillmann die Bruttoklasse. In den Nettoklassen siegten Ingo Fecke/Alexander Kirchner und Daniel und Orlando Montaser. Nach der Siegerehrung bot Saxophonist „Gentleman Dee“ (Dick Bömer) musikalische Unterhaltung auf der Terrasse des Clubs.

Am dritten Tag (Partner: König Pilsener Brauerei) starteten mehr als 60 Teilnehmer in Dreier-Flights in die letzte Herausforderung. Die Golf-Jugend konnte wieder etliche Preisklassen gewinnen. Leon Knitter (Jahrgang 2006) wurde Sieger in der Bruttoklasse.

Fazit: An die Attraktivität von „Libori light“ konnte der Golfclub in diesen Tagen auf sportlicher Ebene anknüpfen.