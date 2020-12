Johanniter spenden Lebensmittel und Geschenke an die Salzufler Tafel

Blomberg. Helfen kann so einfach sein: Das dachten sich die ehrenamtlichen Johanniter vom Ortsverband Bad Salzuflen und sammelten gemeinsam mit Familien und Freunden, um bedürftigen Menschen zu Weihnachten eine Freude zu bereiten. Von haltbaren Lebensmitteln wie Kaffee, Milch, Nudeln oder Reis über Weihnachtsartikel bis hin zu Kinderspielzeug wurde fleißig gepackt. Bereits zum siebten Mal haben die ehrenamtlichen Johanniter um Corinna Weschky in der Vorweihnachtszeit Lebensmittelpakete für die örtliche Tafel geschnürt, bis der Johanniter-Bulli voll war.

„Bedürftige Menschen in unserer Stadt zu unterstützen ist für uns eine Herzensangelegenheit und wir hoffen, ihnen mit unserer Spende schöne Weihnachtstage zu bescheren“, sagt Corinna Weschky, die die Weihnachtsaktion des Johanniter- Ortsverbands vor sieben Jahren ins Leben gerufen hat. Von Jahr zu Jahr haben sich mehr Menschen beteiligt und das Ergebnis kann sich auch in diesem Jahr sehen lassen: Rund 50 Weihnachtspakete konnten Corinna Weschky und ihre Mitstreitenden an die 1. Vorsitzende der Tafel Bad Salzuflen Margitta Albrecht-Nestmann übergeben. Der Tresen der Salzufler Tafel ist nach dem Entladen des Johanniter-Bullis reich bestückt. Die Pakete und Weihnachtstüten sind gut gefüllt mit Süßigkeiten, Gebäck, Nudeln, Zucker, Mehl, Fertiggerichten, Hygieneartikeln und kleinen Geschenken. Rund 300 bedürftige Haushalte versorgt die Tafel in Bad Salzuflen das ganze Jahr über mit gespendeten Lebensmitteln, unter ihnen viele alleinstehende ältere Menschen und bedürftige Familien mit Kindern. Zu Weihnachten bekommen alle noch ein zusätzliches Geschenk – das Weihnachtspaket.

„Wir sind den Johannitern in Salzuflen sehr dankbar für die erneute Spende, mit der wir vielen unserer Kunden eine kleine Weihnachtsfreude bescheren können“, freut sich Margitta Albrecht-Nestmann. Wer noch mithelfen möchte, ist herzlich eingeladen: Bis zum 18. Dezember nimmt die Tafel Bad Salzuflen Spenden von Lebensmitteln und kleinen Geschenken entgegen, dann startet die Ausgabe der Weihnachtspakete. Die Abgabe ist Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr oder Freitag von 8 bis 12:30 Uhr in der Oerlinghauserstr. 26 in Bad Salzuflen oder nach telefonischer Absprache unter 05222/850450 möglich. Ab dem 21. Dezember bleibt die Tafel coronabedingt geschlossen, ab 4. Januar 2021 ist sie wieder geöffnet. Bad Salzufler Tafel e.V. Auch in Bad Salzuflen, Leopoldshöhe und Oerlinghausen gibt es viele Menschen, die zum Beispiel durch Verlust des Arbeitsplatzes, Krankheit, Scheidung, knappe Rente oder Integrationsprobleme in finanzielle Not geraten sind. Sie müssen oft sogar am Essen sparen – und das, obwohl es in Deutschland Lebensmittel im Überfluss gibt. Die Tafel Bad Salzuflen schafft eine Brücke zwischen Überfluss und Mangel. Sie sammelt qualitativ einwandfreie Lebensmittel, die sonst im Müll landen würden, und verteilt sie an sozial und wirtschaftlich Benachteiligte. Über 60 ehrenamtlich Helfen de bedienen aktuell ca. 700 Bedürftige pro Woche. Wöchentlich sammeln die Fahrer auf rund 60 Fahrten Lebensmittelspenden von Sponsoren ein, die sie zum Lager in der Oerlinghauserstr. 26 in Bad Salzuflen oder in die Asemisser Allee 3a in Leopoldshöhe bringen. Sie legen rund 800 km pro Woche zurück und transportieren ca. 2.000 kg Lebensmittel pro Tag. Da die Zahl der Hilfsbedürftigen stetig steigt, sind neue Mitstreiter und Förderer herzlich willkommen!