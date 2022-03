Johanniter informieren im Hermannshof zum Hausnotruf

Infostand mit Glücksrad zum „Tag der offenen Tür“ im Hermannshof am 12. März 2022 von 10 bis 15 Uhr

Lippe/Höxter n Geballte Informationen rund um das Leben im Alter – das erwartet die Besucher am 12. März 2022 im Hermannshof am Schliepsteinweg 2 in Horn-Bad Meinberg. Der Aktionstag bietet ein buntes Programm mit Hausführungen, Pflegeberatung und anderen Themen, die ältere oder pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen interessieren. Auch die Johanniter Lippe-Höxter sind dabei und beraten zum Thema Hausnotruf. Denn gerade für betagte Menschen ist eine schnelle und unkomplizierte Hilfe im Notfall wichtig. Nicht jeder hat Familie, Freunde oder ein funktionierendes nachbarschaftliches Netzwerk in der Nähe, und das kann für betroffene Menschen oder ihre Angehörigen Anlass zur Sorge sein. „Der Johanniter-Hausnotruf kann in diesen Situationen helfen und sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen wie Senioreneinrichtungen oder Fitnessstudios eine ideale Lösung sein. Der Notrufdienst bietet zusätzliche Sicherheit und lässt sich bei Bedarf individuell erweitern. So kann man zum Beispiel seinen Wohnungsschlüssel bei den Johannitern hinterlegen“, erklärt Melissa Klare, Leitung Vertrieb Hausnotruf bei den Johannitern Lippe-Höxter. Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner vom Hermannshof KomfortWohnen profitieren bereits von der zusätzlichen Sicherheit, die der Hausnotrufknopf bietet. „Wer sich unverbindlich beraten lassen möchte, ist am Tag der offenen Tür herzlich an unseren Stand eingeladen und kann jetzt noch Kosten sparen. Denn momentan laufen unsere Sicherheitswochen und es besteht bis zum 15. März die Möglichkeit, den Hausnotruf für vier Wochen kostenlos zu testen“, so Melissa Klare.