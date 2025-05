Internationaler Museumstag Schloss Brake

Lemgo. Das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake ist auch in diesem Jahr wieder am renommierten „Internationalen Museumstag“ mit von der Partie und kredenzt gleich mehrere kulturelle Leckerbissen. Alle Interessierten sind am Sonntag, 18. Mai, von 10 bis 18 Uhr herzlich eingeladen, sich sowohl die Dauerausstellung rund ums Thema Weserrenaissance als auch die aktuelle Sonderausstellung “Alles außer irdisch. Sternstunden der Astronomie” anzusehen. Der Eintritt ist frei!

Doch damit nicht genug: Von 14 bis 18 Uhr können alle großen und kleinen Besucherinnen und Besucher einen gefahrlosen Blick auf die Sonne werfen. Die Volkssternwarte Ubbedissen (Bielefeld) stellt dafür im Schlossinnenhof verschiedene Teleskope auf. Durch spezielle Filter werden Sonnenflecken sichtbar, aber auch spektakuläre Gasausbrüche, die tausende Kilometer weit ins Weltall hinausragen. Außerdem kann man bei gutem Wetter einen Blick auf den Mond und seine zahlreichen Krater werfen.

„Wir freuen uns sehr, unseren Besucherinnen und Besuchern ein so aktives, unterhaltsames und kostenfreies Angebot unterbreiten zu können, und zwar dank der gelungenen Kooperation mit der Volkssternwarte Ubbedissen in Bielefeld“, sagt Silvia Herrmann, Leiterin des Weserrenaissance-Museums Schloss Brake.

Der Internationale Museumstag findet in diesem Jahr bereits zum 48. Mal statt. Er wird jährlich vom Internationalen Museumsrat ICOM ausgerufen. Ziel des Museumstages ist es, auf die Museen in Deutschland und weltweit aufmerksam zu machen, auf ihre kulturelle und gesellschaftliche Bedeutung hinzuweisen und die Besucherinnen und Besucher einzuladen, die Vielfalt der Museen zu entdecken.

www.museum-schloss-brake.de