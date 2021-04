Infoveranstaltung zum Wirtschaftsförderungskonzept

Minden. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Minden lädt zu einer digitalen Informationsveranstaltung ein, um einen Einblick in das Wirtschaftsförderungskonzept zu geben. Die Veranstaltung findet am 12. April 2021 von 15 Uhr bis 16 Uhr statt. Interessierte können sich bis zum 10. April 2021 per E-Mail an wirtschaftsfoerdung@minden.de anmelden.

Das Wirtschaftsförderungskonzept wurde 2019 überarbeitet und sollte am 19. März 2020 im Haupt- und Finanzausschuss (HFA) vorgestellt werden (4. Fortschreibung). Das war coronabedingt nicht möglich. Vor dem Hintergrund der Pandemie erfolgte eine Überarbeitung des Konzeptes. Hierzu wurde im Sommer 2020 eine Unternehmensumfrage durchgeführt und ausgewertet. Die vierte Fortschreibung des Wirtschaftsförderungskonzeptes wird nun in der Sitzung des HFA am 15. April als Beschlussfassung vorgelegt.