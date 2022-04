Infotag: Inklusives Wohnen: Alle unter einem Dach

Bielefeld(bi). Das Bielefelder Aktionsbündnis Inklusion (BAbI) lädt am Mittwoch, 4. Mai, von 16:30 bis 20:00 Uhr zu einem Impulstag zum Thema „Inklusive Wohnprojekte“ im Stadtgasthaus ein. Angesprochen sind alle Investor*innen, Architekt*innen und alle Interessierten, insbesondere auch Grundstücksbesitzer*innen, die sich ein inklusives Wohnprojekt vorstellen können.

Welche Chancen bieten inklusive Wohnprojekte? Welche Hürden und Lösungen gibt es in der Umsetzung? Diese und weiter Fragen werden beim Impulstag gemeinsam mit Expert*innen und Praktiker*innen diskutiert. „Von inklusiven Wohnformen profitieren alle – Investor*innen, Genossenschaften oder Vermieter*innen – und besonders die Bewohner*innen, ob mit oder ohne Behinderungen. Uns ist es ein Anliegen, Menschen mit ihren individuellen Bedürfnissen ein passendes Wohnangebot machen zu können und das gemeinschaftliche Wohnen zu fördern. Ich habe den Eindruck, dass in der Corona-Pandemie der Wunsch nach solchen Wohnformen noch mal gestiegen ist“, so Ingo Nürnberger, Dezernent für Soziales und Integration der Stadt Bielefeld.

Die Teilnahme am Impulstag ist kostenlos. Interessierte können sich bis einschließlich Dienstag, 3. Mai, anmelden bei Fabian Möller aus dem Büro für Integrierte Sozialplanung und Prävention der Stadt Bielefeld per Mail an fabian.moeller@bielefeld.de oder per Telefon unter Tel. 0521/51-3201. Während der Veranstaltung muss eine medizinische Maske getragen werden, diese kann am Sitzplatz abgenommen werden.

Flankiert wird der Impulstag ab Mai von der Kampagne „#sowillichwohnenweil“. Die Abnabelung vom Elternhaus und das selbständige Wohnen gehört für alle Menschen zum Erwachsenwerden dazu – auch für Menschen mit einer Behinderung. Und das im besten Fall durch inklusives Wohnen, einer Wohngemeinschaft, in der Menschen mit und ohne Behinderung zusammen unter einem Dach leben. In der Realität bleibt jedoch häufig nur die Wahl zwischen einem Platz in einer sogenannten besonderen Wohnform oder dem Zimmer bei den Eltern.

„Wir möchten mit der Kampagne #sowillichwohnenweil dafür sensibilisieren, dass es ein Gewinn für alle ist, wenn Menschen mit Behinderungen selbstbestimmt und gemeinsam mit anderen Menschen leben“, so Inklusionsplaner und Gründer des Bielefelder Aktionsbündnis Inklusion (BAbI) Fabian Möller. Auf großformatigen Plakaten werden Portraits von fünf Bewohner*innen eines inklusiven Wohnprojektes gezeigt und auf Werbeflächen, in sozialen Medien (Instagram: @inklusion_bielefeld) sowie an öffentlichen Orten präsentiert.

Charlotte Beckmann wohnt im Babenquartier in Bielefeld Babenhausen. Das Wohnprojekt Babenquartier von Bethel.regional steht stellvertretend für einige Wohnmöglichkeiten, wo Menschen mit und ohne Behinderungen unter einem Dach leben. Charlotte Beckmann fühlt sich in den eigenen Wänden pudelwohl: „Hier ist mein Zuhause – ich liebe die Gemeinschaft“, erklärt sie.

Die Kampagne ist eine Kooperation vom Büro für Integrierte Sozialplanung und Prävention und des Bauamtes der Stadt Bielefeld, Bethel.regional, vomkiosk.de, STRÖER deutsche städte medien, BGW Raum für Zukunft und paddelproduction.