In 2026: Pastor Dr. Bartolt Haase wird neuer Vorstandsvorsitzender Bethels

Nachfolge von Pastor Ulrich Pohl frühzeitig geregelt

Bielefeld-Bethel. Der Verwaltungsrat der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel hat wichtige Personalfragen im Vorstand des Stiftungsverbundes frühzeitig geregelt.

Als Nachfolger von Bethels jetzigem Vorstandsvorsitzenden Pastor Ulrich Pohl, der im kommenden Jahr turnusmäßig zum 31. Januar 2026 aus dem Vorstand ausscheiden wird, ist einstimmig Pastor Dr. Bartolt Haase gewählt worden. Er wird sein Amt als neuer Vorstandsvorsitzender der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel zum 1. Februar 2026 offiziell antreten. Jörg-Uwe Goldbeck, Vorsitzender des Verwaltungsrats Bethels, betont: „In anspruchsvollen und herausfordernden Zeiten war es dem Verwaltungsrat wichtig, eine frühzeitige Entscheidung zu treffen, um eine geregelte Übergabe und damit Stabilität für Bethel sicherzustellen.“

Pastor Ulrich Pohl führt den Vorsitz im Vorstand Bethels seit Februar 2008. Satzungsgemäß hat immer ein Theologe den Vorstandsvorsitz in Bethel inne. Der heute 67-Jährige wird 2026 dann nach 18 Jahren an der Spitze Bethels in den Ruhestand verabschiedet.

Pastor Dr. Bartolt Haase gehört dem Vorstand der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel bereits seit 1. Januar 2022 an, als die Stiftung Eben-Ezer als fünfte Stiftung dem Verbund Bethels beigetreten war. Die Lemgoer Stiftung hatte der 49-Jährige zuvor als Theologischer Vorstand geleitet. Bethel ist er allerdings schon länger verbunden. Bis 2013 war Dr. Bartolt Haase Assistent des Vorstandsvorsitzenden Pastor Ulrich Pohl.

„Bethel — das sind vor allem die vielen Menschen, die unsere Angebote nutzen, die Mitarbeitenden und alle, die uns unterstützen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Ihnen die Zukunft der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel zu gestalten“, sagt Dr. Haase.

Pastor Dr. Bartolt Haase begann seinen beruflichen Werdegang mit dem Theologiestudium in Wuppertal, Göttingen, Groningen und Paderborn. Es folgte eine Promotion an der Universität Göttingen, wo er zudem am Lehrstuhl für Reformierte Theologie wissenschaftlich tätig war. Nach dem Vikariat in der Kirchengemeinde St. Johann in Lemgo und in der Stiftung Eben-Ezer wurde Pastor Dr. Bartolt Haase 2006 in der Lippischen Landeskirche ordiniert. Anschließend war er für ein Jahr Pastor der Erlöserkirche Jerusalem, ehe er in Bethel seinen Dienst antrat. Er ist verheiratet, das Ehepaar hat vier Kinder.

Der Verwaltungsrat Bethels entschied ebenfalls, dass Pastor Dr. Bartolt Haase bereits zum 1. Februar 2025 zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel berufen wird. Der bisherige stellvertretende Vorstandsvorsitzende, Dr. Rainer Norden (67), geht zum 1. Februar 2025 in den Ruhestand. Als sein Nachfolger im Finanzvorstand ist Christoph Nolting (59), bislang Leiter der Stabstelle Controlling, Bilanzen, Steuern und Finanzen, vom Verwaltungsrat Bethels gewählt worden.

Bildunterschriften:

Geregelter Wechsel: In 2026 wird Pastor Ulrich Pohl (l.) den Vorsitz im Bethel-Vorstand an Pastor Dr. Bartolt Haase übergeben. Jörg-Uwe Goldbeck (r.), Vorsitzender des Verwaltungsrats Bethels, gratuliert zur Wahl.

Gewählt: Im Februar 2026 wird Pastor Dr. Bartolt Haase Vorstandsvorsitzender der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel.

Fotos: Christian Weische, Stiftung Bethel