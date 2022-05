IHK startet dritte Heimat shoppen-Aktion in Bielefeld zum Leineweber-Fest

Bielefeld. Die Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) macht jetzt mit ihrer Aktion Heimat shoppen zum dritten Mal in Bielefeld Station. „Die Bielefelder Innenstadt ist mit ihren Einzelhändlern, Gastronomen und Dienstleistern das Herz und die Seele des Oberzentrums und muss sich zukunftsfähig aufstellen“, betonte die IHK-Hauptgeschäftsführerin Petra Pigerl-Radtke dabei. Am effektivsten gelinge das im Schulterschluss zwischen Politik, Verwaltung und Wirtschaft.

Gemeinsam mit der Kaufmannschaft Altstadt und der Werbegemeinschaft City, Bielefeld Marketing, dem Handelsverband Ostwestfalen-Lippe und dem DEHOGA Ostwestfalen will die IHK die Lebendigkeit der Innenstadt erhalten. Grundsätzliches Ziel von Heimat shoppen sei es, so Pigerl-Radtke, Kunden und Besucher der Innenstadt auf die Bedeutung und die Rolle des stationären Handels, der Gastronomie und der City-Dienstleister aufmerksam zu machen. Hierzu habe die IHK-Organisation die Aktion „Heimat shoppen“ ins Leben gerufen. Neben der reinen Versorgungsfunktion der Bevölkerung mit Gütern und Dienstleistungen trügen die Unternehmen auch mit ihrem vielseitigen gesellschaftlichem Engagement zu lebenswerten Städten und Kommunen bei.

Die IHK-Hauptgeschäftsführerin: „Der Leinewebermarkt in Bielefeld musste zweimal coronabedingt ausfallen. Jetzt sind die Akteure froh, die Besucher in der Bielefelder Innenstadt dazu wieder zu empfangen. Damit solche Stadtfeste überhaupt stattfinden können, bedarf es immer den Einsatz und das Engagement des örtlichen Einzelhandels, der Gastronomie und der Innenstadt-Dienstleister, die sich sowohl finanziell als auch ideell für das Gelingen der Festivität einsetzen. Ohne diesen Einsatz der örtlichen Wirtschaft wäre so etwas nicht möglich. Und was Innenstädte ohne Stadtfeste sind, haben wir in den vergangenen zwei Jahren erleben müssen.“

Das Bielefelder Stadtmarketing unter Leitung von Martin Knabenreich unterstützt die aktuelle Heimat shoppen-Aktion, die im Zusammenhang mit dem Leineweberfest steht. Mit dem Bielefeld Gutschein sorge die Bielefeld Marketing GmbH zusätzlich dafür, dass dieses Geld in Bielefeld bleibe und somit Handel, Gastronomie, Dienstleister und nicht zuletzt die Innenstadt davon profitierten, zeigte sich Pigerl-Radtke darüber erfreut. Der Gutschein könne als vollwertiges Zahlungsmittel bei den teilnehmenden Unternehmen eingelöst werden. „Die Aktion der IHK und unser Gutschein passen ideal zusammen, denn beide ziehen an einem Strang“, freut sich auch Bielefeld Marketing-Geschäftsführer Knabenreich über das Zusammenspiel.

Die IHK stellt den Bielefelder Händlern, Gastronomen und Dienstleistern für die aktuelle Aktion erneut kostenlose Werbemittel zur Verfügung. Dazu gehören Samentütchen für eine Blumenwiese, Luftballons, Fruchtgummis, Plakate und Aufkleber. Für die Werbemittel und Informationen können sich Interessierte an die IHK unter der Telefonnummer 0521 554-197, Marco Rieso, und per E-Mail unter m.rieso@ostwestfalen.ihk.de wenden.