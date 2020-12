IHK: Ideen für digitalen Gründer – Pitch im Dezember gesucht

Bielefeld. Noch bis Dienstag, 8. Dezember 2020, können Existenzgründer ihre Ideen für einen digitalen Gründer-Pitch beim Startercenter der Industrie – und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) einreichen. Die Gewinner werden durch das kürzlich verlängerte Gründerstipendium NRW gefördert: „Innovative Gründungsideen sind der Motor für unsere Wirtschaft – gerade in Krisenzeiten sollten diese mehr denn je unterstützt und gefördert werden“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführerin Petra Pigerl-Radtke. Die regionale Jury für die Bewertung der Gründerideen setzt sich zusammen aus Vertretern von IHK, der Fachhochschule Bielefeld, der Universität Bielefeld und der Handwerkskammer Ostwestfalen Lippe zu Bielefeld. Die genannten Akteure bilden das Gründungsnetzwerk Ostwestfalen. Das Gründerstipendium NRW wurde im Juli 2018 eingeführt und erfreue sich ungebrochener Beliebtheit bei Start-ups in ganz NRW, heißt es bei der IHK. Im laufenden Jahr konnte das Gründungsnetzwerk Ostwestfalen bislang 36 neue Stipendiatinnen und Stipendiaten erfolgreich unterstützen, seit 2018 waren es knapp 70.

„Die innovativen Gründungen beschäftigen sich dabei zunehmend auch mit der aktuellen Corona-Pandemie und entwickeln Lösungen, die beispiels weise den Alltag mit Corona nachhaltig verbessern “,betont Pigerl-Radtke. So waren beispielsweise die Gewinner des Juli- Pitches, Jenny Adamczak und ihr Team von „Keep Ya Hands Clean“, die ersten Bewerber, die eine zu 100 Prozent Corona-bezogene Gründungsidee entwickelt und vorgestellt haben. Mittlerweile sei das Händedesinfektionsmittel im Markt eingeführt. Bei den vom IHK -Startercenter vorbereiteten digitalen Gründerpitches präsentieren drei Gründerteams ihre innovative Geschäftsidee. Sie muss ein im Vergleich zum Stand der Technik verbessertes Produkt, Verfahren oder eine neue Dienstleistung mit einem deutlichen Kundennutzen und Alleinstellungsmerkmalen enthalten. Betreut wird der Gründerpitch von Kathrin Teschke, IHK, k.teschke@ostwestfalen.ihk.de, Tel.: 0521 554- 168. Die Gründungsberaterin nimmt auch die Ideenpapiere für den Dezember -Pitch entgegen.

Das Gründerstipendium NRW ist eine Initiative des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein – Westfalen zur Förderung von innovativen Unternehmensgründungen. Gründe rinnen und Gründer, die zum Antragszeitpunkt kurz vor oder erst am Anfang der Existenzgründung stehen, werden bis zu einem Jahr mit monatlich 1.000 Euro gefördert. Zudem erhalten sie in diese r Zeit die Gelegenheit , sich in Gründungsnetzwerken auszutauschen und sich durch individuelles Coaching begleiten zu lassen.