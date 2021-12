Herford bleibt fußgänger- und fahrradfreundlich

Herford.. Herford bleibt Mitglied der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen, kurz AGFS. Die AGFS ist eines der größten kommunalen Netzwerke und versteht sich als Vorreiter moderner Mobilitätspolitik.

Alle sieben Jahre müssen sich die Mitglieder des kommunalen Netzwerks erneut bewerben. In dem Antrag sind die Fortschritte im Fuß- und Radverkehr der letzten sieben Jahre darzustellen.

Nach einer Bewertung durch die Expertenkommission erhielt die Hansestadt Herford jetzt postalisch die Urkunde zur Verlängerung der Mitgliedschaft.

Frauke Heidemann, Herford Fahrradbeauftragte, freut sich über die Verlängerung: „Durch die Mitgliedschaft werden zum Beispiel Aktionen wie „Sehen und Gesehen werden – nur Armleuchter fahren ohne Licht“ finanziell gefördert, die jetzt im Herbst an der Ernst-Barlach-Realschule lief. SchülerInnen konnten an diesem Tag erfahren, wie wichtig eine ausreichende Beleuchtung in der dunkeln Jahreszeit ist.“

Die Hansestadt Herford ist eine der Städte, die seit dem Beginn im Jahre 1993 Gründungsmitglied der AGFS ist. Vorteile für die Mitgliedskommunen sind Erleichterung bei der Umsetzung innovativer Projekte, Bereitstellung von Fachmaterial zu unterschiedlichen Themen sowie Wissenstransfer in Seminaren.