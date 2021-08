Herbstprogramm der Volkshochschule Paderborn ist da

Paderborn. Das Herbstprogramm 2021 der Volkshochschule Paderborn ist auf dem Markt und an vielen öffentlichen Stellen kostenfrei erhältlich. Online ist es unter www.vhs-paderborn.de verfügbar. Anmeldebeginn ist am Montag, 23. August, ab 8 Uhr. Kursbuchungen sind per Telefon, E-Mail oder online über die Homepage jederzeit möglich. Vom 23. bis 27. August hat zudem die vhs-Geschäftsstelle für Kursbuchungen geöffnet. Beratungen finden weiterhin nach Terminvergabe statt.

Mit ihrem Herbstprogramm hat die vhs Paderborn wieder ein umfangreiches Portfolio an Bildungsveranstaltungen für alle Bildungshungrigen organisiert. Das Spektrum bietet einen ausgewogenen Mix an Präsenz-, Online- und Hybridveranstaltungen. Darunter finden sich Webinare mit prominenten Rednern und Gesprächspartnern wie etwa dem Wetterexperten Sven Plöger, dem Politiker, Mediziner und Gesundheitsökonom Prof. Dr. Karl Lauterbach oder auch dem Philosophen Julian Nida-Rümelin. Die Belegschaft der Volkshochschule freut sich auf ein spannendes neues Semester. Ein besonderes Anliegen ist es der vhs, so ihre Leiterin Petra Hensel-Stolz, allen Teilnehmenden einmal herzlich für ihre Treue zur vhs in diesen schwierigen Zeiten der Pandemie zu danken. Zeige es doch, dass die Volkshochschule mehr ist als eine reine Institution der Wissensvermittlung. Für viele Menschen sei sie ein vertrauter und positiv konnotierter Ort, sozialer wie kultureller Treffpunkt, Werkstatt der Demokratie und wichtiges kommunal verankertes Dialogforum, so Hensel-Stolz weiter. Natürlich wird Sicherheit nach wie vor groß geschrieben bei der vhs und das bestehende Hygienekonzept ständig aktualisiert, so dass Teilnehmende größtmöglichen Infektionsschutz erfahren

Als größte Anbieterinnen von Gesundheitsbildung und als Bildungszentrum, das Menschen in unterschiedlichsten sozialen Milieus erreicht, eignen sich Volkshochschulen offensichtlich auch sehr gut zur Unterstützung bei der Bekämpfung der Pandemie. Deshalb hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales in NRW sie bewusst als Partnerinnen für die im Herbst geplanten kommunalen Impfdialoge ausgewählt. Viele Menschen nehmen derzeit aus unterschiedlichsten Gründen Impfangebote nicht wahr und gefährden dadurch die Herstellung einer Herdenimmunität. Ziel der Impfdialoge ist es, Bürger und Bürgerinnen zu einer informierten Impfentscheidung zu befähigen, indem Fachleute für Fragen zur Verfügung stehen, Ängste und Vorbehalte abgebaut werden und Verunsicherungen durch Fake News und Pandemieleugnungen ausgeräumt werden können. Die vhs Paderborn wird sich mit zwei Formaten, einer in die breite wirkenden öffentlichen Podiumsdiskussion mit Teilnehmenden aus Medizin, Wissenschaft und Presse sowie Zielgruppenveranstaltungen in bestehenden Kursen der Integration und Grundbildung daran beteiligen. Die konkreten Termine werden zu gegebener Zeit publiziert.

Sie möchten lernen, wo Sie wollen? Dann kann ein Webinar oder ein Online-Kurs genau das Richtige für Sie sein. Bei der vhs können alle Interssierten inzwischen in jedem Fachbereich unter mehreren Online-Veranstaltungen wählen.

Darüber hinaus sensibilisiert die neue Lern-App des Deutschen Volkshochschulverbandes „Stadt | Land | Datenfluss“ für den Wert von Daten in einer digitalisierten Welt und stärkt Ihre Fähigkeit, souverän mit Daten umzugehen. Gleichzeitig weckt sie das Interesse an neuen datengestützten Technologien. Die App ist im Kontext der „Initiative Digitale Bildung“ der Bundeskanzlerin Angela Merkel entstanden. Auf www.vhs-paderborn.de finden sich umfangreiche Information über die technischen Voraussetzungen sowie Erläuterungen zu allen gängigen Online-Formaten und zur App. Natürlich kann entsprechende Medienkompetenz für den beruflichen oder privaten Kontext auch weiterhin in Präsenzkursen der vhs im Fachbereich „IT | Beruf“ erworben werden. Auch wenn Veranstaltungen für die Zielgruppe „U16“ nicht zum Pflichtprogramm von Volkshochschulen gehören, so wird ihr doch mit dem Fachbereich „junge vhs“ eine besondere Aufmerksamkeit zuteil. Hier finden Kinder und Jugendliche Kurse, die sie bei der persönlichen und schulischen Entwicklung unterstützen. Von der vhs-Experimenta und Mitmachlaboren, Online-Kinderkochkursen, einer Weihnachtswichtelwerkstatt, dem seit vielen Jahren sehr beliebten Kurs „Wir basteln ein Lebkuchenhaus“, einem Vorlesenachmittag mit den bekannten Lesehunden Phibie und Seppel, Kreativ- und Kunstkursen sowie Kinderateliers bis hin zum „Abiturwissen Mathematik“ gibt es viel zu entdecken. Das Angebot ist groß und vielfältig und möchte genutzt werden.