Gullies von Schnee und Eis befreien

SBM benötigen Unterstützung von Mindenerinnen und Mindenern

Minden. Die momentanen Minustemperaturen und Schneemengen stellen nicht nur den Räumdienste vor große Herausforderungen, auch die Stadtentwässerung der Städtischen Betriebe Minden (SBM) arbeitet jetzt unter Hochdruck. Knapp 14.500 Sinkkästen, darunter versteht man die Abläufe (Gullies) in den Straßen für das Regenwasser oder eben auch das Tauwasser, müssen von der Schnee- und Eisdecke befreit werden. Daher bitten die SBM in weniger stark befahrenen Anwohnerstraßen die Mindener*innen darum, Sinkkästen von Schnee und Eis frei zu machen.

Grund sind die für diese Woche vorhergesagten Temperaturen, die den Schnee tagsüber tauen lassen werden. Sind die Sinkkästen unter einer Schneedecke begraben, kann das anfallende Tauwasser nicht abfließen und staut sich auf der Straße, wo es dann bei den kälteren Temperaturen über Nacht gefrieren kann. So können größere vereiste Flächen auf den Straßen entstehen, die eine Gefahr für alle Verkehrsteilnehmenden darstellen.

Die Mitarbeitenden der SBM befreien nun zunächst die Sinkkästen auf stark befahrenen Hauptstraßen und in Senken, bevor auch kleinere Straßen in Angriff genommen werden können. Daher ist die Unterstützung in Anliegerstraßen wichtig, besonders in Straßen, wo viel auf der Straße, also auch über Sinkkästen, geparkt wird. „Oft ist den Anwohnenden bekannt wo die Sinkkästen liegen und diese frei zu machen ist im eigenen Interesse, sofern gerade kein Auto darüber parkt“, erklärt Torsten Schwarze aus dem Bereich Kanalnetzbetrieb. „Allerdings sollte sich niemand in Gefahr begeben und den Verkehr beachten. An den stärker befahrenen Straßen sind die SBM bereits tätig“, berichtet Schwarze weiter. Dabei ist es nur notwendig den Sinkkasten oberhalb von Schnee zu befreien, der Deckel soll auch nicht dafür angehoben werden. Der Schnee, der schon im Sinkkasten liegt taut von alleine, wenn das Tauwasser abfließt.

Die SBM bedankt sich schon im Voraus herzlich für die Mithilfe der Anwohnerinnen und Anwohner.