Gütersloher Weihnachtsmarkt 2024: Festliche Atmosphäre vom 27. November bis 30. Dezember

Weihnachtliches Erlebnis mit Genuss, Kunsthandwerk, Bühnenprogramm und neuem Sicherheitskonzept

Gütersloh. Gütersloher Weihnachtsmarkt öffnet am Donnerstag, den 27. November, seine Pforten und lädt bis zum 30. Dezember zu einem stimmungsvollen Erlebnis in der festlich geschmückten Innenstadt ein. Besucher*innen erwartet ein vielfältiges Angebot aus kulinarischen Köstlichkeiten, kunsthandwerklichen Produkten und einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm.

Die liebevolle Weihnachtsdekoration sorgt erneut für eine besondere Atmosphäre: Illuminierte Schriftzüge und Lichterbäume in der unteren Berliner Straße sowie die leuchtenden „Organic Balls“ in der Königstraße verwandeln die Innenstadt in ein zauberhaftes Lichtermeer. Das „Winterlicht“ der ISG Mittlere Berliner Straße und die bunt geschmückten „Bastelbäume“ der Werbegemeinschaft Gütersloh weisen den Weg zum zentralen Weihnachtsmarkt. Im Mittelpunkt steht traditionell die prächtige Weihnachtstanne, die in diesem Jahr erneut in den Farben der Sparkasse Gütersloh-Rietberg-Versmold erstrahlt. Stadtwerke und Sparkasse ermöglichen jedes Jahr ihre Präsentation als funkelnden Blickfang.

Auch kulinarisch bietet der Weihnachtsmarkt eine breite Auswahl: Neben Klassikern wie Bratwurst, Pommes, Champignons und Blumenkohl gibt es süße Leckereien wie Churros, gebrannte Mandeln und Lebkuchen. Für wohlige Wärme sorgen Glühwein, Eierpunsch und heiße Cocktails. Neu im Angebot sind Feuerzangenbowle, Baumstriezel und venezolanische Spezialitäten. Zudem wurde das Sortiment an Geschenkartikeln um verschiedene Gin- und Likörsorten erweitert.

Die beliebte Wechselhütte für Kunsthandwerk wird auch in diesem Jahr wieder mit einem abwechslungsreichen Sortiment vertreten sein. Zwölf unterschiedliche Aussteller*innen präsentieren nacheinander ihre Werke – darunter Körnerkissen, Lackskulpturen und Schmuck –, sodass bei jedem Besuch neue, spannende Produkte zu entdecken sind.

In der Vereinshütte stellen sich dank der Ehrenamtsbeauftragten der Stadt Gütersloh erneut zahlreiche Vereine vor. Insgesamt 28 Organisationen nutzen in diesem Jahr die Gelegenheit, ihre Arbeit einem breiten Publikum zu zeigen.

Von Donnerstag bis Sonntag wartet zudem ein vielfältiges Bühnenprogramm auf die Gäste: Big Bands, Kinderkonzerte, Zaubershows und weitere lokale wie auch angereiste Talente sorgen regelmäßig für beste Unterhaltung.

Neu ist in diesem Jahr das kombinierte Sicherheitskonzept an den Eingängen zum Weihnachtsmarkt. Die Stadt Gütersloh setzt auf eine Kombination aus zwei zertifizierten Sperrsystemen: Mit Wasser gefüllte Container werden durch flexibel zu öffnende Elemente ergänzt, die für Lieferverkehr außerhalb der Marktzeiten oder Einsatzfahrzeuge passierbar sind. Dieses System hat sich bereits in größeren Städten der Region bewährt.

Der Gütersloher Weihnachtsmarkt wird von der Werbegemeinschaft Gütersloh organisiert.

Öffnungszeiten:

27. November bis 30. Dezember

Montag–Donnerstag: 12–21 Uhr

Freitag & Samstag: 12–22 Uhr

Sonntag: 14–21 Uhr

23. Dezember: 12–23 Uhr

24. Dezember: 10–13 Uhr

25. & 26. Dezember: geschlossen

www.guetersloherweihnachtsmarkt.de