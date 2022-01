Gütersloher Nachtflohmarkt mit weitreichenden Sicherheitsbestimmungen

Weberei Kiezklüngel

Gütersloh. Die Weberei eröffnet das Schnäppchenjahr 2022 mit ihrem beliebten Nachtflohmarkt: Am 7. Januar darf ab 19:00 Uhr in Club und Kesselhaus wieder nach Lust und Laune gestöbert werden. Der Flohmarkt findet unter strenger Einhaltung der aktuellen Auflagen und Hygienemaßnahmen statt. Das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung ist Pflicht und der Einlass erfolgt nach 2G-Nachweis kontrolliert über den Eingang in der Bogenstraße. Wer sich sicherheitshalber zusätzlich im Vorfeld testen lassen möchte, hat ab 17:00 Uhr im Testzentrum der Weberei die Gelegenheit dazu. Termine sind im Vorfeld unter www.weberei.de/testen buchbar. Zudem ermöglichen die leistungsstarke Frischluftzufuhr-Anlage im Veranstaltungsbereich sowie die beschränkte Besucher:innen-Kapazität ein unbeschwertes Trödelerlebnis.

Der beliebte Kiezklüngel ist so bunt und vielfältig wie die Weberei selbst. An zahlreichen bunten Ständen lässt sich im Club und Kesselhaus von A bis Z alles finden, was das Trödelliebhaber-Herz höher schlagen lässt – von Kleidung und Spielzeug über Dekoartikel bis hin zu Geschirr und sonstigem Hausrat. Die Weberei bietet wie gewohnt die perfekte Möglichkeit, in entspannter (Feierabend-)Atmosphäre Kram und Krempel an die Frau und den Mann zu bringen oder das ein oder andere Lieblingsteil zu ergattern. Unliebsame Weihnachtsgeschenke oder längst vergessene Schätze aus dem Keller finden so in neue Hände – Schnäppchen sind dabei garantiert.