Gütersloh Läuft: Hagedorn sichert weiterhin kostenfreien Laufspaß für Kinder

Gütersloh. Am Mittwoch, dem 2. Juli 2025, ist es wieder so weit: Zum 17. Mal verwandelt sich der Stadtpark in Gütersloh in eine sportliche Begegnungsstätte, wenn „Gütersloh Läuft“ erneut zahlreiche Laufbegeisterte anzieht.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Förderung des Nachwuchses. Dank der großzügigen Unterstützung der Hagedorn Unternehmensgruppe können Kinder und Schüler auch in diesem Jahr kostenfrei an den Start gehen. Zum zweiten Mal in Folge übernimmt das Unternehmen die Startgebühren für die jüngsten Teilnehmer und leistet damit einen entscheidenden Beitrag zur Fortführung der Kinderläufe.

„Sport verbindet und fördert die Gemeinschaft – und genau das macht ‚Gütersloh Läuft‘ zu einem tollen Event, gerade für Kids. Wir freuen uns daher sehr, dieses Jahr erneut die Kinderläufe zu unterstützen“, sagt Thomas Hagedorn, geschäftsführender Gesellschafter der Hagedorn Unternehmensgruppe.

In Zeiten, in denen die Organisation öffentlicher Sportveranstaltungen zunehmend herausfordernder wird, ist die Unterstützung durch die Wirtschaft wichtiger denn je. „Ohne das Engagement von Partnern wie Hagedorn wäre es kaum möglich, den Lauf an sich, aber insbesondere auch die Kinderläufe, weiter kostenfrei anzubieten“, erklärt die Veranstalterin Sarah Dörmann. „Gerade uns liegt es am Herzen, schon die Jüngsten für Bewegung zu begeistern und ein Bewusstsein für Gesundheit zu schaffen.“

Ob als Einzelläufer, gemeinsam mit Geschwistern oder im Klassen- bzw. Kitaverband – für viele Kinder ist „Gütersloh Läuft“ ein echtes Highlight kurz vor den Sommerferien. Hier geht es nicht um Bestzeiten, sondern darum, Spaß an der Bewegung zu finden und als Gemeinschaft aktiv zu sein.

Während Kinder und Schüler dank der Unterstützung der Hagedorn Unternehmensgruppe kostenfrei teilnehmen, zahlen Erwachsene eine Startgebühr von 14,00 EUR. Ein Euro jedes Läufers kommt zudem der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe zugute.

Der Lauf ist auch für Firmenteams von Interesse, da der Startschuss für die 5 bis 10 km Strecken im After-Work-Bereich um 18.00 Uhr erfolgt. Ähnlich wie bei den Kindern liegt es auch den Unternehmen am Herzen, ihre Mitarbeiter zu sportlicher Aktivität zu motivieren.

Mit „Gütersloh Läuft“ wird ein wichtiger Beitrag zur Bewegungsförderung in der Region geleistet. Die Anmeldungen zu dem Event sind ab sofort möglich. Weitere Infos finden Sie auf der Website: www.guetersloh-laeuft.de