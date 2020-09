Gründung für frühe Vögel und Nachteulen

Online-Workshopreihe der pro Wirtschaft GT

Kreis Gütersloh. Manchmal ist die Gründungsidee schon da, aber sie braucht noch ein bisschen Anschub, um zur erfolgreichen Selbstständigkeit zu führen. Die pro Wirtschaft GT möchte deshalb Menschen aus dem Kreis Gütersloh dabei unterstützen, ihre Idee weiter auszuarbeiten und zu konkretisieren. „Wir bieten fünf Workshops an, die aufeinander aufbauen. Jeder Workshop behandelt ein anderes Thema. Uns ist aber wichtig, dass die Gründerinnen und Gründer auch immer noch genügend Raum für ihre individuellen Fragen haben“, erklärt Anna Niehaus, Prokuristin und Gründungsberaterin der pro Wirtschaft GT. Sie führt die Workshops gemeinsam mit David Severins durch, der ebenfalls Ansprechpartner in Sachen Gründung ist.

In den rund anderthalbstündigen Online-Workshops geht es um die Themen „Meine Geschäftsidee“, „Meine Kunden“, „Mein Alleinstellungsmerkmal“, „Meine Zahlen“ und „Mein Business“. Die Workshopreihe findet in den Varianten „Früher Vogel (Start am 7. Oktober um 8.30 Uhr) oder „Nachteule“ (Start am 8. Oktober um 20 Uhr) statt und ist kostenlos.

Anmeldung und weitere Infos auf www.prowi-gt.de.