Große Resonanz für ein aktuelles Marketing-Thema

Webinar „FHDW Business Break“ ging mit über 140 Teilnehmern aus Wirtschaft und Hochschule erfolgreich in die zweite Runde

Bielefeld. Unter dem Titel „Aktuelle Trends im Performance Marketing“ hielt Wolfgang Thomas, ein ausgewiesener Experte und Inhaber der Hamburger Online-Marketing-Agentur „NetzwerkReklame“ am 23.03. einen fesselnden Impuls-Vortrag. Unter der Moderation von Prof. Dr. Ralf Ueding, Studiengangsleiter Marketing und Vertrieb an der Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW), wurden viele Facetten des Themas im Austausch mit den Teilnehmern vertieft.

„Über die starke positive Resonanz auf unsere Einladung haben wir uns ganz besonders gefreut“, sagt Ueding, der zu diesem „virtuellen Event“ der FHDW in Bielefeld eingeladen hatte. „Auch die vielen Rückfragen und anregenden Beiträge der Teilnehmer nach dem Vortrag zeigen uns, dass wir sowohl mit dem Thema und dem Referenten als auch mit dem gewählten Veranstaltungsformat ins Schwarze getroffen haben“, merkt der Bielefelder Hochschuldozent an. „Leider konnten aufgrund technischer Restriktionen der Webinar-Software nicht alle Anmeldungen berücksichtigt werden. Wir bemühen uns deshalb um einen Zusatztermin“.

Beim „FHDW Business Break handelt es sich um ein kompaktes und informatives Online-Format. Unternehmensvertreter aus unterschiedlichen Branchen erhalten innerhalb einer Stunde einen echten Mehrwert aus Impuls-Beiträgen von Experten aus der Wirtschaft und Professoren der FHDW.

„Natürlich ist Online-Marketing heute in den Unternehmen angekommen – von Google Advertising über Social-Media-Marketing bis hin zum aktuellen Hype um das Influencer-Marketing. Eine eigene Instagram-Seite oder einen Webshop betreibt heute bereits der Bäcker um die Ecke. Was aber nahezu überall fehlt, ist die konsequente und zielgerichtete Kontrolle des Erfolgs der eingesetzten Online-Instrumente – hier fehlt es häufig an Know-how und damit auch an der Bereitschaft zur kritischen Auseinandersetzung mit den eigenen Marketingzielen und -maßnahmen“, betonte Ueding in seinem Einführungsstatement.

„Durch die fortschreitende Digitalisierung und die Zunahme von kundenbezogenen Daten erhalten Unternehmen mehr Möglichkeiten zur zielgruppengerechten Ansprache von Kunden. Doch durch die Transparenz steigt auch die Datenmenge der auszuwertenden Daten. Die Auswertung der Daten wird komplexer. Um Daten richtig auszuwerten und angemessen für die Kampagnensteuerung zu nutzen, bedarf es neben leistungsfähiger Technik auch aussagekräftige Kennzahlen“, berichtete Thomas, der mit seiner Online-Marketing-Agentur auf eine langjährige Erfahrung in der Beratung von B2B- und B2C-Kunden zurückblickt.

Anhand von praktischen Beispielen zeigte Thomas auf, wie es bereits jetzt kleinen und mittleren Unternehmen sowie Branchenführern gelingt, geeignete Kampagnen anhand von aussagefähigen Kennzahlen umzusetzen und gewährte den Teilnehmern damit nicht nur spannende Einblicke in das moderne Performance Marketing, sondern gab auch praktische Tipps, die die Teilnehmer zur Erlangung von „Quick-wins“ umsetzen können.

Die Planungen für Veranstaltungen mit neuen, spannenden Themen in diesem Reihenformat laufen bereits auf Hochtouren. „Wir werden frühzeitig auf die nächste Veranstaltung hinweisen und hoffen natürlich wieder auf eine ähnlich überwältigende Resonanz wie heute. Kapazitätsmäßig werden wir beim nächsten Mal besser aufgestellt sein – soviel zu einer ersten spontanen Erfolgskontrolle“ merkte Ueding schmunzelnd an.