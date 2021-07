Große Melodien vor dem Kaiserpalais

Toshies Tanzband und das Staatsbad Orchester & Maricel vorzaubern bei der #SommerbühneBadOeynhausen auf den Kurhausterrassen vor dem Kaiserpalais

Bad Oeynhausen. Groovige Klänge von Charleston und Swing – wenn Toshies Tanzband am 12. Juli um 19:00 Uhr auf den Kurhausterrassen spielt, bleibt kein Bein ungewippt. Im Anschluss sorgen das Staatsbad Orchester & Maricel für große Musicalmomente und Gänsehaut. Am Wochenende zuvor prägen die Lesung vom Balkon des Märchenmuseums sowie die Auftritte von Taub & Blind sowie den Akrobaten des GOPs das Leben in der Innenstadt.

Jazzfans kennen Toshie Seo seit Jahren aus der Hausband des Jazz Club Minden. Für ihren Auftritt auf der #SommerbühneBadOeynhausen vor dem Kaiserpalais hat sie zehn Musikerinnen und Musiker um sich versammelt. Gemeinsam spielen sie selbst arrangierte Stücke aus den 20er und 30er Jahren im Stile des Charleston und Swing, sowie Walzer und Tangos. Die Lieder versetzen das Publikum 100 Jahre zurück in die schöne alte Zeit.

Im Anschluss an Toshie Seo übernimmt das Staatsbad Orchester auf den Kurhausterrassen das Zepter. Gemeinsam mit der Sängerin Maricel spielt es Ohrwürmer und große Melodien aus der Welt der Musicals. In dieser Welt fühlt sich Maricel pudelwohl. Egal ob im Stage Theater Hamburg oder im Colosseum Essen – Maricel stand als kraftvolle Stimme schon auf zahlreichen Bühnen.

Bereits am 9. Juli können sich Literaturbegeisterte auf eine Open-Air-Lesung vom Balkon des Museums freuen. Los geht es um 15:30 Uhr. Am darauffolgenden Samstag spielen zwischen 11:00 Uhr und 14:00 Uhr „Taub und Blind“ in der Innenstadt. Im Stundentakt spielt das Duo auf dem Bahnhofsvorplatz, am Schweinebrunnen, in der Victoriastraße und auf dem Inowroclaw-Platz zu sehen. Zudem sorgen Künstler des GOP Varietés um 11:30 Uhr am Schweinebrunnen sowie um 12:30 Uhr am Inowroclaw-Platz für eine Show mit Akrobatik, Jonglage und Comedy.

Die #SommerbühneBadOeynhausen lässt vom bis zum 25. September mit zahlreichen Veranstaltungen die Innenstadt und die Kurhausterrassen zum kulturellen Hotspot der Region werden. Sie ist Teil des Projektes „Kultur tut gut! Unser Kultursommer 2021 im Mühlenkreis“. Dieses wird im Programm Kultursommer 2021 durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) mit Mitteln aus NEUSTART KULTUR gefördert.

Alle Veranstaltungen in der Innenstadt haben freien Eintritt. Die Zuschauer*innen sind aufgefordert, zu jeder Zeit die AHA-Regeln zu beachten.

+++Der Einlass auf das Veranstaltungsgelände vor dem Kaiserpalais erfolgt derzeit nicht mehr mit dem Nachweis einer vollständigen Impfung, Genesung oder einem aktuellen, negativen Covid19-Test. Im Kaiserpalais befindet sich ein Testzentrum.+++

Um mögliche Infektionsketten zurück zu verfolgen müssen am Einlass die Kontaktdaten hinterlassen werden. Damit es dabei nicht zu Wartezeiten kommt wird empfohlen, die Luca-App (www.luca-app.de) auf dem eigenen Handy zu installieren und sich bereits vorab zu registrieren.

Tickets und Informationen gibt es unter sommerbühnebadoeynhausen.de sowie in der Tourist Information im Haus des Gastes (tourist-information@badoeynhausen.de, Tel. 05731 13 00).