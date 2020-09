Große Mehrheit für Hotelneubau am Theater

Gütersloh. Ein Hotel garni mit 128 Zimmern ( drei Sterne plus) und einem Parkhaus, das von den Besuchern von Theater und Stadthalle genutzt wird, soll das Areal von Theater und Stadthalle auf dem heutigen provisorischen Parkplatz an der Barkeystraße arrondieren und städtebaulich vervollständigen. Der Rat stimmte heute mit großer Mehrheit in nicht öffentlicher Sitzung einer entsprechenden Vorlage der Verwaltung auf Basis des Urteils einer Jury-Sitzung, der auch Ratsvertreter angehörten, und bestätigte das Votum des Ausschusses für Wirtschaft und Immobilienwesen. Verbunden damit sind der entsprechende Teilverkauf einer entsprechenden Grundstücksfläche durch die Stadt und der Bau eines Parkhauses auf einem städtischen Grundstück.

Mit dem Beschluss geht ein lange erwünschtes Projekt auf die Zielgeraden. Der Entwurf und die bauliche Gestaltung (s. Anlage), die die erforderten hohen ökologischen Standards ebenso erfüllt wie die städtebaulichen Kriterien, wurde einhellig positiv bewertet.

Hinweis:

Da es sich auch nach dem positiven Ratsbeschluss nach wie vor um ein laufendes Vergabeverfahren handelt, ist die Stadt gehalten, bis zur notariellen Vertragsbeurkundung die Namen von Investor und Betreiber in der öffentlichen Darstellung zu anonymisieren.