Gratis Comic Tag in der Stadtbibliothek

Minden. Eigentlich sollte der Gratis Comic Tag (GCT) in diesem Jahr bereits im Mai stattfinden – jetzt ist er auf Samstag, 5. September 2020 verlegt worden. Von 10 Uhr bis 13 Uhr bietet die Stadtbibliothek (Königswall 99, 32423 Minden) Comicfans die Möglichkeit aus über 30 Heften bis zu fünf Stück auszusuchen, die kostenfrei mitgenommen werden können.

Außerdem wird es auch eine kleine Fotoaktion geben. Wer es am Samstag nicht in die Bibliothek schafft, kann in der darauffolgenden Woche Comics ausleihen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter gratiscomictag.de und auf der Homepage der Stadtbibliothek. Organisiert wird der Tag von Comicbuchverlagen und Händler*innen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz seit 2010 jährlich mit immer neuen Titeln unterschiedlichster Genres, sodass die Comic- , Manga- und Graphic Novel-Szene gefeiert wird.