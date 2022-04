Gesund in GT: Macht der Düfte – Aromapflege

Im Rahmen der Vortragsreihe „Gesund in GT“ erklärt Gesundheits- und Krankenpflegerin Silvia Pagenkemper die heilsame Wirkung von ätherischen Ölen und Düften für das Wohlbefinden von Patientinnen und Patienten. Termin des Vortrags ist Montag, der 25. April 2022 um 19 Uhr im Klinikum Gütersloh im Saal des Bettenhauses Süd.

Gütersloh. Der Einsatz von Pflanzen und Pflanzenauszügen zu pflegerischen und therapeutischen Zwecken ist eine uralte Heilmethode. Langsam rückt sie wieder in unser Bewusstsein. Auch im Klinikum Gütersloh bieten speziell ausgebildete Gesundheits- und Krankenpfleger den Patienten Aromapflege an. Dabei werden unter anderem naturreine ätherische Öle genutzt. Ziel ist es, Gesundheit zu erhalten und Körper und Geist auf positive Art zu unterstützen. Insbesondere Patienten in der Onkologie profitieren von diesen positiven Pflegeerfahrungen. Darüber kommt die Aromapflege auch bei der Pflege von Narben, bei Schlafstörungen oder bei Hautirritationen erfolgreich zum Einsatz. Silvia Pagenkemper, Gesundheits- und Krankenpflegerin, berichtet in ihrem Vortrag über ihre praktischen Erfahrungen in der Aromapflege. Sie erläutert, welche Öle bei welchen Beschwerden zum Einsatz kommen können und welche Auswirkungen dies auf das Wohlbefinden der Patienten hat.

Das Klinikum Gütersloh freut sich, die Besucherinnen und Besucher zu dieser Veranstaltung wieder persönlich im Klinikum begrüßen zu dürfen. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Der Eingang erfolgt über den Nebeneingang des Bettenhauses Süd und ist vom Parkhaus des Klinikums ausgeschildert.