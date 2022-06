Geschwindigkeitsmessungen ab Montag, 6. Juni

Bielefeld (bi). In der Woche vom 6. bis zum 11. Juni plant das Ordnungsamt der Stadt Bielefeld mobile Geschwindigkeitsmessungen in folgenden Straßen:

Grundstr., Babenhauser Str., Hainteichstr., Drögestr., Am Brodhagen, Glücksstädter Str., Detmolder Str., Am Wellbach, Amtsstr., Oerkenweg, Germanenstr., Cheruskerstr., Am Waldbad, An der Windflöte, Eckendorfer Str., Herforder Str., Vennhofallee, Haller Weg, Eggeweg, Osnabrücker Str., Oldentruper Str., Beckhausstr., Apfelstr., Am Pfarracker, Bünder Str., Heeper Str., Artur-Ladebeck-Str., Osningstr., Salzufler Str., Theodor-Heuss-Str., Diesterwegstr., Johannistal.

Änderungen und spontane Anpassungen sind möglich; darüber hinaus ist grundsätzlich auch mit weiteren Messungen im gesamten Stadtgebiet zu rechnen.

Quelle: Stadt Bielefeld