Gerry Weber und Taifun verstärken sich im Design

Halle/Westfalen. Frisches Knowhow zur Umsetzung der neuen Strategie im Produktbereich der GERRY-WEBER-Gruppe: Mit Beginn des neuen Jahres starten in Halle/Westfalen gleich zwei neue Führungskräfte im Design. Marianne Ritter (57) tritt als Nachfolgerin von Rena Marx die Position der Executive Vice President Product für die Marke GERRY WEBER an und berichtet direkt an COO Angelika Schindler-Obenhaus. Das TAIFUN-Design verantwortet ab sofort Patrick Gaffrey (30), der an Elena Weege (Director Product Management TAIFUN / SAMOON) berichtet. „Wir freuen uns wirklich sehr, Marianne für unsere Hauptmarke GERRY WEBER gewonnen zu haben“, so Angelika Schindler-Obenhaus. „Für 2021 haben wir uns hinsichtlich des Produkts und der Markenführung sehr viel vorgenommen. Marianne hat auf diesen Gebieten eine ausgewiesene Expertise, insbesondere, was die Modernisierung einer Kollektion angeht und die absolute Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Kundin.“ GERRY WEBER soll – so sieht es die Strategie vor – wieder zur führenden Marke im Modern Classic Mainstream werden. „In der neuen personellen Konstellation bin ich sehr zuversichtlich, dass wir unser Ziel erreichen werden“, erklärt Angelika Schindler-Obenhaus.

Marianne Ritter war zuletzt rund anderthalb Jahre als Brand Director bei Zero für die Bereiche Design/Concept & Colours, Market & Sales, Branding/Social Media und VM verantwortlich. Als Chief Brand Director und Mitglied der Geschäftsführung des United Brands Fashion Lab baute sie zuvor die vertikale Start-Up-Marke #One More Story im Modern-Woman-Bereich auf. Davor verantwortete sie u.a. die Produktbereiche von More&More, Lerros und Street One. Ihre Leidenschaft gelte dabei stringent dem Produkt, so Marianne Ritter: „Ich habe immer Mode für jüngere Frauen gemacht – jetzt kann ich es endlich für ‚meine eigene‘ Zielgruppe tun: Frauen, für die Alter keine Rolle spielt, die sich nicht mehr verbiegen lassen wollen, sondern die moderne und authentische Mode wollen.“ Alter sei kein Tabu mehr, sondern etwas, worauf Frauen – mit Lust auf ein schönes Leben mit mehr Qualität und Modernität – Stolz seien. Und zu ihrer Zusammenarbeit mit Angelika Schindler-Obenhaus: „Angelika und ich wertschätzen uns seit vielen Jahren, auch ich bin stark geprägt vom unternehmerischen Denken und dem Mut zur Veränderung. Jetzt darf ich sie und das GERRY-WEBER-Team unterstützen, so dass wir GERRY WEBER gemeinsam wieder zu einer starken Marke für Frauen machen können, die mit Mode ihr Lebensgefühl unterstreichen wollen.“

Patrick Gaffrey wird die neue Handschrift der Marke TAIFUN weiter ausbauen: „Mit seinem frischen Design-Knowhow wird Patrick die Marke TAIFUN gemeinsam mit uns zu einem relevanten Player im Modern Casual-Mainstream-Segment machen“, freut sich Elena Weege über die Verstärkung. „Wir sind froh, Patrick für die spannende und herausfordernde Aufgabe gewonnen zu haben“. In den vergangenen vier Jahren verantwortete Patrick Gaffrey die Produktgruppen Blouses, Dresses and Jackets in woven sowie knitted fabrics der Marke Someday, seit 2019 als Senior Designer in leitender Funktion. Stationen davor waren Tom Tailor und Kaviar Gauche. „Das Potential und die Chancen, die die Marke TAIFUN und die gesamte GERRY-WEBER-Gruppe mit sich bringen, haben mich sofort begeistert“, erläutert Patrick Gaffrey seine Gründe für den Wechsel nach Halle. „Jetzt freue ich mich darauf – gemeinsam mit dem starkem TAIFUN-Team – marken- und marktrelevante Trends zu erarbeiten und für unsere Kundin auf die Fläche zu bringen.“ „Mit Marianne und Patrick haben wir uns genau die Kompetenzen an Bord geholt, die wir für die Umsetzung unserer Strategie brauchen“, erklärt Angelika Schindler-Obenhaus. „Die Teams und ich freuen uns sehr auf die gemeinsame Arbeit, die jetzt vor uns liegt. Die ersten Weichen haben wir bereits in 2020 gestellt – jetzt können wir durchstarten.“

Über die GERRY WEBER Gruppe: Die GERRY WEBER International AG mit Sitz in Halle/Westfalen ist mit rund 2.600 Mitarbeitern eines der größten Mode- und Lifestyleunternehmen Europas. Das Unternehmen vertreibt weltweit trendorientierte Mode im Modern Classic Mainstream in mehr als 60 Ländern. Zur GERRY WEBER Gruppe gehören neben der gleichnamigen Marke GERRY WEBER die jüngere Marke TAIFUN und die Plus-Size-Marke SAMOON. Weiterführende Informationen finden Sie online unter: www.gerryweber.com