Gemischter Maschinenpark: Bestandsanlage unkompliziert um Hochleistungskompressor erweitert

Bielefeld, Die Firmengeschichte der P. FortmeierMaschinen- und Stahlbau GmbH begann 1958 in einer Backsteinhütte in Hövelhof. Dort gründete die Familie Fortmeier einen Betrieb, der sich auf den Anlagenbau für landwirtschaftliche Maschinen und Geräte sowie die Hauswasser-versorgung spezialisierte. Jetzt – fast 60 Jahre später – beschäftigt das Familienunternehmen mehr als 50 hochqualifizierte Mitarbeiter am Standort Paderborn. Auf einer Produktionsfläche von 8.000 Quadratmetern realisiert das Unternehmen Projekte in den Bereichen Stahlkonstruktion, Industriebau sowie Aufbereitungs- und Förderanlagen. Für den Betrieb einer neuen Hochleistungsmaschinen in der Fertigung benötigte Fortmeier kurzfristig mehr Druckluft. Mit ihrem langjährigen Servicepartner Oltrogge GmbH & Co. KG wurde die bestehende Druckluftstation kurzerhand um einen kompakten Hochleistungskompressor erweitert, der zusätzliche Produktionssicherheit garantiert.

Vom Entwurf bis zur Montage: alles aus einer Hand

Als Familienbetrieb mit über 60 Jahren Erfahrung im Stahl-, Industrie- und Anlagenbau betreut Fortmeier Kundenprojekte vom Entwurf über die Fertigung bis hin zur endgültigen Montage und bietet seinen Kunden somit einen umfassenden Komplettservice. Das Portfolio im Bereich Stahlbau umfasst Hallenbau, Vordächer, Bühnen, Treppen und vieles mehr. Auch im Industriebau hat Fortmeier ein starkes Standbein. Das mittelständische Unternehmen bietet umweltfreundliche, modifizierbare und optisch anspruchsvolle Gestaltungsmöglichkeiten bei der Realisierung von Produktionsstätten, Lagern oder Firmengebäuden. Als kompetenter Partner plant und fertigt das Unternehmen auch Aufbereitungs- und Förderanlagen für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche. Bei der Materialbeschaffung und -verarbeitung achtet Fortmeier stets auf beste Qualität. Daher sind alle Produktionsprozesse des Unternehmens bereits seit 2014 nach DIN EN 1090-1 und 2 zertifiziert.

Gemischte Druckluftstation funktioniert ohne Kompromisse

Mit der Erweiterung des Maschinenparks um eine Hochleistungsmaschine für Säge-, Fräs- und Bohrarbeiten erhöhte sich der Bedarf an Druckluft merklich. So erweiterte Oltrogge die bestehende Boge S40-3 kurzerhand um einen kleinen, kompakten Hochleistungskompressor GA18+FF von Atlas Copco mit integriertem Trockner. Die Installation des neuen Kompressors sichert nicht nur die benötigte Druckluftmenge in passender Qualität. Markus Fortmeier, Geschäftsführer der P. Fortmeier Maschinen- & Stahlbau GmbH, freut sich, dass durch die Anschaffung des zweiten Kompressors auch für mehr Produktionssicherheit gesorgt wurde: „Durch die clevere Erweiterung der Druckluftstation wurde eine 60-prozentige Redundanz geschaffen. Fällt der alte Kompressor aus, läuft der Betrieb fast uneingeschränkt weiter!“ Mischanlagen unterschiedlicher Hersteller sind somit kein Problem, solange man einen starken Servicepartner wie Oltrogge hat, der einen herstellerunabhängigen Service bietet.