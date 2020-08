Gemeinde fördert biologische Vielfalt

Über 600 m² Wildblumenwiesen angesät

Augustdorf. Schon in den letzten Jahren hat die Gemeinde vermehrt Blühflächen ausgesät und Staudenbeete gepflanzt. In diesem Jahr hat der Bauhof hinter dem Unterstufengebäude der Grundschule In der Senne auf einer etwa 300 m² großen Fläche im Frühling Wildblumen ausgesät. Auf dem Schlingsbruch wurde im Bereich der Tennisplätze eine ca. 125 m² große Blühwiese angelegt und im Bereich der Blumenkübel ca. 200 m². Auch am Schlingweg wurden Wildblumen ausgesät. An den Wiesen auf dem Schlingsbruch im Bereich zwischen den Blumenkübel und dem Sportheim, am Schäferpark und der Akazienstraße wird nur der Randstreifen gemäht. Hier soll ein natürlicher Aufwuchs entstehen.

„Wir wollen damit unsere Einwohner erfreuen und die Natur bewahren“, betont Bürgermeister Dr. Andreas J. Wulf: „Der Anblick bunter Blumen in den Beeten der Gemeinde ist ein Genuss für unsere Bürgerinnen und Bürger. Die vielen Blüten nutzen zudem unserer heimischen Tierwelt. Jeder Mensch mag Schmetterlinge, fast jeder isst gerne Honig. Viele freuen sich, wenn ihre Obstbäume in den Gärten üppig bestäubt werden.“

Auf Antrag der FWG-Fraktion hatte der Gemeinderat am 25.06.2020 einstimmig beschlossen, dass der Bauhof im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten Wildblumenstreifen an geeigneten Standorten einrichten soll. Der Wille der Gemeinde zur Förderung und Erhaltung der Biodiversität wird mit Hinweistafeln an den Blühstreifen o.ä. zum Ausdruck gebracht werden.