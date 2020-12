Gartenschau Bad Lippspringe ist an den Feiertagen geöffnet

Wer an den Weihnachtstagen oder zum Jahreswechsel einen erholsamen Spaziergang in der Gartenschau Bad Lippspringe machen möchte, hat an Heiligabend und Silvester von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr Gelegenheit dazu. In dieser Zeit ist auch die Tourist Information am Haupteingang der Gartenschau geöffnet.