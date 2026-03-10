Gartenfotos aus dem Siegerland gesucht

Detmold. Die kalte Jahreszeit eignet sich gut, um einmal durch die alten Fotoalben zu blättern. Vielleicht findet sich dabei auch das eine oder andere Gartenfoto aus den 1960er Jahren? Das LWL-Freilichtmuseum Detmold sucht aktuell genau solche Fotos und damit verbundene Erinnerungen an die Garten- und Feldarbeit, das angebaute Gemüse, Obstsorten oder das Einkochen.

1964 ist das Haus Stöcker in Burgholdinghausen (Kreis Siegen-Wittgenstein) abgebaut und im September 2020 im Siegerländer Weiler des Museums des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) wiederaufgebaut und eingeweiht worden. Nun soll auch ein zeitgemäßer Garten angelegt werden. Das Team des Freilichtmuseums sucht deshalb Fotos aus Siegerländer Gärten aus den 1960er Jahren – von Anlage, Pflanzen, Wegen und Zäunen – um diese zu dokumentieren und zu vervielfältigen. Vorhandene Fotos können als Scan per E-Mail an lwl-freilichtmusem-detmold@lwl.org oder per Post an Dr. Christian Höing, Referatsleiter der Landschaftsökologie, an die Adresse LWL-Freilichtmuseum Detmold, Krummes Haus, 32760 Detmold, gesendet werden. Die Originalabzüge werden nach Durchsicht an die Inhaber:innen zurückgesandt.