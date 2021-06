Fussballschule vom VFL Bochum zu Besuch bei Germania Westerwiehe

Westerwiehe. Am vergangenen Wochenende schlugen die sportlichen Kinderherzen endlich wieder höher. Nach monatelanger Durststrecke gab es gleich ein besonderes Sportereignis zu erleben. Germania Westerwiehe hatte die Fussballschule vom VFL Bochum für drei Tage zu Besuch. Unter der Leitung von Dariusz Wosz (ehemaliger Nationalspieler) und Benjamin Adamik führten insgesamt sechs top ausgebildete ehemalige Bundeslisgisten als Trainer durch das Programm.

Nach den aktuellen Corona-Bedingungen durften insgesamt 60 Kinder die restlos ausverkaufte Veranstaltung erleben. In unterschiedlichen Gruppen ging es für die jungen Sportler über das Wochenende in insgesamt vier aufeinander aufbauende Trainingseinheiten. Neben der sehr guten sportlichen Organisation dieser Tage hatte Germania hierbei für die notwendige Verpflegung gesorgt. Kühle Getränke, eine Kinder-Obstbar, sowie die entsprechende Mahlzeit am Mittag, rundeten das Event für die Kinder ab.

Neben diesem Highlight für die Kinder aus dem gesamten Stadtgebiet konnte Germania Westerwiehe als Überraschung zusätzlich noch die jüngste Neuverpflichtung präsentieren. Das in dieser Form im Stadtgebiet einmalige Germania-Maskottchen wurde präsentiert und ist gleich von den jüngsten Teilnehmern mit großen Augen empfangen worden.

Die Organisatoren Andreas Henkenherm und Mario Meier resümierten am Sonntag-Abend: „Wir hätten uns noch vor vier Wochen eine derartige Veranstaltung nicht vorstellen können, haben aber immer weiter daran geglaubt. Die Corona-Lockerungen kamen zum richtigen Moment, um diese gelungene Veranstaltung bei traumhaften Wetterbedingungen draussen stattfinden zu lassen.“ Glückliche Kinder, Eltern, Zuschauer und Organisatoren freuen sich bereits heute auf eine mögliche Neuauflage.