FSV Gütersloh startet mit Auswärtsspielen in die Saison 2025/2026

FSV Gütersloh startet mit zwei Auswärtsspielen in die neue U 19-Saison

Gütersloh. Der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) hat den Spielplan für die neue Saison 2025/2026 der WDFV U 19-Juniorinnen-Liga veröffentlicht. Die Liga, die zur Saison 2024/2025 ins Leben gerufen wurde, geht in ihre zweite Spielzeit mit insgesamt 10 Vereinen.

Der FSV Gütersloh, der in der vergangenen Saison das Final Four erreichte und sich den dritten Platz sicherte, startet am Samstag, den 6. September 2025, mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln in die neue Runde. Es folgt ein weiteres Spiel in der Fremde am 20. September bei der SGS Essen. Das erste Heimspiel bestreitet der FSV am 27. September 2025 gegen die DJK TUSA 06 Düsseldorf in der Tönnies-Arena.

Der Spielmodus der Saison 2025/2026 sieht eine klassische Hin- und Rückrunde vor. Danach spielen die Teams auf den Plätzen 1 bis 5 sowie 6 bis 10 eine weitere Einfachrunde gegeneinander. Der Höhepunkt der Spielzeit ist der Finaltag zur Ermittlung des Westdeutschen Meisters am 20. Juni 2026 in der Sportschule Hennef. In dieser Liga gibt es keine Absteiger.

Der vollständige Spielplan der WDFV U 19-Juniorinnen-Liga kann auf der Website des FSV Gütersloh eingesehen werden: