Frühlingsmeile in der Paderborner Innenstadt bis zum 23. April

Paderborn.Wie die Werbegemeinschaft Paderborn mitteilt, gibt es in diesem Frühjahr in der Innenstadt von Paderborn eine Premiere. Noch bis zum 23. April veranstaltet die Werbegemeinschaft Paderborn in der Fußgängerzone zwischen Westerntor und Marienplatz die Frühlingsmeile. In diesem Zusammenhang sorgen Schausteller für eine willkommene zusätzliche Belebung der Einkaufsstraße.

„Unsere Frühlingsmeile ist eine situationsbedingte Abwandlung des Frühlingserwachens“, sagt Uwe Seibel, Erster Vorsitzender der Werbegemeinschaft. Für einige Schausteller ist der Auftritt im Rahmen der Frühlingsmeile das offizielle Ende der Winterpause, die direkt im Anschluss an den letztjährigen Weihnachtsmarkt eingeläutet wurde.

Jetzt sorgen sechs lokale Schausteller mit Leckereien und einem Kinder-Karussell für Abwechslung in der Nach-Oster-Woche. In diesem Zusammenhang dankt Uwe Seibel dem Ordnungsamt der Stadt für die Unterstützung der Aktion: „Unser Wunsch, die Frühlingsmeile durchzuführen, ist auf offene Ohren gestoßen und zeigt einmal mehr das gute Miteinander innerhalb der Stadtgesellschaft.“