Geführte Wanderung am 24. Januar

Büren. „Frisch auf ins Wochenende“ heißt es am kommenden Freitag, 24. Januar, in Büren-Hegensdorf. Die ortskundige Wanderführerin Marie Hölter nimmt Wanderfreundinnen und Wanderfreunde mit auf eine Zwölf-Kilometer-Tour. Die Wanderung startet um 14 Uhr an der Schützenhalle, Hauptstraße 37, in Hegensdorf. Die Strecke ist leicht und dauert etwa drei Stunden. Festes Schuhwerk und Rucksackverpflegung werden empfohlen.