Freilichtmalerei im Museum Huelsmann

Bielefeld (bi). Das Museum Huelsmann bietet an vier Terminen jeweils von 15.30 bis 18 Uhr Zeichenkurse für Erwachsene an. Der erste Termin ist am Dienstag, 20. Juli. Die Teilnehmenden lernen unter Anleitung des Künstlers Carsten Gude unterschiedliche Maltechniken und Materialien kennen. Der Kurs findet im Direktorenpark vor dem Museum Huelsmann statt. Staffelei und Arbeitsmaterial werden zur Verfügung gestellt. Bei Regen wird der Kurstermin verschoben.

27. Juli, 3. August, 10. August. Anmeldung telefonisch unter 0521 513766 oder per Mail an info@museumhuelsmann.de . Kosten (inkl. Material): 95 Euro/ermäßigt 60 Euro (Studierende, Auszubildende, Schüler*innen, Rentner*innen). Die weiteren Termine: