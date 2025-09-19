Freilichtgenuss im LWL-Freilichtmuseum Detmold: Kulinarik, Handwerk und Natur erleben

Genussvolles Wochenende mit Schafen, regionalen Spezialitäten und Mitmachaktionen

Detmold (lwl). Freilichtgenuss LWL-Freilichtmuseum Detmold: Schafe in der Ferne, regionale Köstlichkeiten und verschiedene Kunsthandwerke – am Wochenende (6./7.9.) lädt das LWL-Freilichtmuseum Detmold mit dem „Freilichtgenuss“ zu einem besonderen Veranstaltungswochenende ein. Jeweils von 9 bis 18 Uhr verwandelt sich das Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) in eine bunte Flaniermeile, auf der die Besuchenden eine Vielfalt an Angeboten erleben.

„Im Spätsommer durch das Museum zu spazieren und dabei den Genuss in den Mittelpunkt seines Besuches stellen – diese Atmosphäre macht das erste Septemberwochenende immer zu einem Highlight in unserem Veranstaltungskalender,“ freut sich Museumsdirektorin Dr. Marie Luisa Allemeyer auf die Veranstaltung.

Von der Wiese an der Fasaniere über den Lippischen Meierhof bis hin zur Bockwindmühle und dem Paderborner Dorf gibt es viele Möglichkeiten, regionale Gerichte zu probieren, selbst kreativ zu werden – oder handgemachte Produkte wie Aufstriche, Keramik oder Stauden mit nach Hause zu nehmen.

Direkt hinter dem Gräftenhof informiert das Team über historische Kulturpflanzen und bietet Obstsorten zum Probieren an. Gärtnereien bieten insektenfreundliche Stauden an, und an der Apfelpresse können Besucher:innen selbst aktiv werden.

Auf dem Weg zum Lippischen Meierhof dreht sich in diesem Jahr alles um den Prozess „Vom Korn zum Brot“. Im Schaftstall können Dreschpflegel getestet und die Bearbeitung von Getreide ausprobiert werden.

Am Bienenzentrum zeigt das Team, wie man Bienen und Wildbienen schützen kann. Kinder können Kerzen ziehen, eine Zeidlerin demonstriert historische Bienenhaltung. Beim Mähen mit der Sense gibt es Tipps gegen Artenrückgang und Insektensterben. Auf den Ackerflächen sind von 10 bis 17 Uhr die Oldtimertraktoren der „Alt-Traktoren- und Nutzfahrzeugfreunde Fürstenthum Lippe e.V.“ im Einsatz.

An der Bockwindmühle steht das Schaf im Mittelpunkt. Es gibt ganztägig Hütevorführungen, Rassedemonstrationen und Vorführungen mit Vorstellung der Schafrassen.

Im Paderborner Dorf warten viele Mitmachprogramme: Armbänder und Ketten aus Papierperlen, Blüten aus Krepppapier, sowie spannende Einblicke in die traditionelle Bauweise in der „Fachwerkstatt“. Gemeinsam mit „Slow Food Deutschland e.V.“ bereitet Museumsmitarbeiterin Anna Luszek kleine Gerichte rund um die Lippische Palme zu.

Beim „Goldenen Handwerk“ können kleine Erinnerungsstücke aus Metall gefertigt werden. An der Scheune Kroll/Lauschhaus dreht sich alles um Hühnerhaltung und Hühnerrassen.

Auch die Handwerksstätten sind geöffnet: In der Töpferei entstehen Pflanztöpfe, die Textilwerkstatt färbt Küchenhandtücher mit Indigo. Die Museumsbäckerei bietet besondere Brote und Kuchen an, und in der Schmiede entstehen dekorative Pflanzstäbe.

Parkplätze:

Der Parkplatz vor dem Museum ist ausschließlich für den Shuttleverkehr reserviert. PKW-Parkplätze direkt am Museum gibt es nur für Menschen mit Einschränkungen (Ausweis erforderlich).

Für alle anderen Besucher:innen steht der große Parkplatz an der Friedrich-Ebert-Straße kostenfrei zur Verfügung. Sonderbusse der SVD bringen Besuchende von dort (Haltestelle „Friedenstal“) sowie aus der Stadt zum Museumseingang. Wer seine Eintrittskarte im Bus löst, fährt kostenlos – auch Inhaber:innen einer LWL-Museumscard profitieren davon. Fahrplan: www.stadtverkehr-detmold.de

Programm, Öffnungszeiten, Preise und Veranstaltungen: www.freilichtgenuss.lwl.org

Öffnungszeiten:

Samstag, 6.9.2025, 9–18 Uhr

Sonntag, 7.9.2025, 9–18 Uhr

Eintrittspreise:

Erwachsene: 10 €

Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren: frei

Am ersten Septemberwochenende findet der Freilichtgenuss im LWL-Freilichtmuseum Detmold statt.

Foto: LWL/Gerstendorf-Welle