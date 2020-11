Freie Fahrt zwischen Schlangen und Detmold: Die Gauseköte ist wieder offen

Dass die Bauarbeiten vor dem Winter fertig wurden, lag zum einen am guten Bauwetter, zum anderen an der guten Arbeit der Baufirma, aber auch an der gründlichen Planung zur Bauweise. Für viele hat diese Phase viel zu lange gedauert, die kurze Bauzeit bestätigt aber das Vorgehen.

„Wir freuen uns, dass diese so wichtige Verkehrsader nun wieder zur Verfügung steht“, so Landrat Dr. Lehmann, „die Gauseköte ist insbesondere für die Anbindung Schlangens an Detmold von großer Bedeutung. Mit dem Tempolimit wollen wir Menschen und Wildtiere bestmöglich schützen, damit die Freude über die Wiedereröffnung nicht gleich wieder durch Wildunfälle getrübt wird.“

Da die Gauseköte für einen längeren Zeitraum voll gesperrt war, hat sich in dieser Zeit das Verhalten des Wildbestandes verändert. Verkehrsteilnehmer müssen sowohl mit Tieren auf der Fahrbahn als auch mit erhöhtem Wildwechsel rechnen. Um die Sicherheit des Wildes und des Straßenverkehrs zu gewährleisten, gilt für die gesamte Strecke in beiden Fahrtrichtungen ab sofort Tempo 50 und ein Überholverbot. Dies gilt insbesondere auf der neuen Fahrbahn, da neue Fahrbahnen zunächst noch nicht die notwendige Griffigkeit haben und bei höheren Geschwindigkeiten eine Rutschgefahr besteht. Diese Einschränkungen gelten für eine Übergangszeit. In regelmäßigen Abständen wird mit Experten die Situation neu bewertet, um die angeordneten Maßnahmen anzupassen. Große Warntafeln weisen auf die Vorschriften hin.