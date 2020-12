Franziskus Hospital: Mit 1111. Geburt auf dem Weg zum Rekord

Bielefeld. Im Bielefelder Franziskus Hospital wurde Chefarzt PD Dr. Roland Csorba und sein Team gestern das 1111. Baby des Jahres 2020 tun alles, um die konsequente Orientierung am geboren: Der kleine Cole kam am Vormittag´Kindeswohl rund um die Uhr sicherzustellen. mit gut 3700g per Notkaiserschnitt zur Welt. Er selbst war in der Geburtsklinik tätig, die Das Team um Chefarzt PD Dr. Roland Csorba weltweit als erste das WHO-Zertifikat erhalten und Kreißsaalleitung Anja Stenzel gratuliert der hatte. Er betonte, dass medizinisch messbare Familie Young ganz herzlich und freut sich, Daten allein nicht das Glück des Kindes dass es Cole und seiner Mama trotz der etwas darstellen können. Ganz konkret habe auch er hektischen Umstände sehr gut geht. seine Einführungsvorträge für werdende Eltern noch stärker auf babyfreundliche Aspekte wie Für 2020 rechnet das Franziskus Hospital mit Bindung, Stillförderung und Entwicklung der zweithöchsten Geburtenzahl in seiner 151 konzentriert. jährigen Geschichte. PD Dr. Roland Csorba kommt selbst aus einer der größten Für das Franziskus Hospital bedeutet die Frauenkliniken Deutschlands, wo zuletzt 2.430 Zertifizierung als Babyfreundliche Geburtsklinik Geburten verzeichnet wurden – in vier auch im fünften Jahr eine grundsätzliche Kreissälen, mit denen auch das Franziskus Bestätigung der Unternehmenspolitik eines Hospital ausgestattet ist. Es ist also noch Luft christlichen Krankenhauses, unterstreicht nach oben, so PD Dr. Csorba.

Bei vielen Geschäftsführer Dr. Georg Rüter: „Wir Geburten ist er selbst persönlich anwesend, konzentrieren uns auf harmonisch was für ihn eine Selbstverständlichkeit Geburtshilfe und darauf, den kleinen darstelle; denn das sei immer wieder der Menschen vom ersten Tag an zu achten und schönste Moment in seinem Beruf. das Geschehen nach seinen Bedürfnissen auszurichten“. Die erfreuliche Entwicklung führen dieVertreter des Franziskus Hospitals sowohl auf Mit dieser Philosophie sieht sich das die Zertifizierung durch die WHO als Franziskus Hospital mit der aktuellen Babyfreundliche Geburtsklinik 2016 auch die Entwicklung bestätigt. Das gesamte vor drei Jahren kompletten Neubaus der Krankenhausteam wünscht den Youngs und Geburtsstation, vor allem aber auf die spürbar allen Familien, die 2020 in unserem Kreißsaal enge Zusammenarbeit aller Mitarbeiterinnen zu Gast waren, trotz der pandemiebedingten und Mitarbeiter des Kreissaalteams zurück; Einschränkungen eine schöne Weihnachtszeit vom Gynäkologen bis zur Hebamme und von und ein gesegnetes und gesundes neues Jahr der Laktationsberaterin zum Anästhesieteam. 2021.