Fotowettbewerb im Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge

Abenteuer mit der „Entdeckertour Höxter“-App

Höxter. Die App „Entdeckertour Höxter“ des Naturparks Teutoburgerwald/Eggegebirge bringt vor allem Kindern die Natur und Kultur rund um den Kulturland-Kreis Höxter näher.

In der App gibt es viele Informationen, Kurzfilme, Spiele und Anregungen aber auch Augmented Reality – Darstellungen mit erweiterter Realität, wie einen Säbelzahntiger oder eine alte Eisenbahn. Diese 3D-Modelle können virtuell mit der App an jeden beliebigen Ort projiziert und fotografiert werden.

Im Oktober startet der Naturpark ein Gewinnspiel mit der App und der Augmented Reality Funktion. Mit dem Handy oder Tablet ist Klein und Groß eingeladen, ein spektakuläres, schönes oder auch lustiges Foto mit dem Lieblings-3D-Modell aus der App an einem passenden Lieblingsplatz im Kulturland Kreis Höxter oder auf einer anderen der fünf Entdeckertouren im Naturpark zu machen. Für die Teilnahme am Gewinnspiel muss dieses Foto samt Teilnehmeradresse bis zum 31. Oktober 2021 an entdecker@naturpark-teutoburgerwald.de geschickt werden. Unter allen Einsendungen werden die 20 schönsten Fotos ausgewählt. Den Gewinnern wird das Naturpark-Entdeckerspiel, ein Brettspiel für die ganze Familie, zugeschickt. Mit der Zusendung des Fotos und der Teilnahme am Gewinnspiel wird dem Naturpark gestattet, das Fotos mit dazugehörigem Vornamen zu veröffentlichen. Mehr Infos zu den Entdeckertouren: https://familienzeitnatur.de/entdeckertouren/

Links für die App:

Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.rls.hoexterapp

iOS

https://apps.apple.com/de/app/entdeckertour-h%C3%B6xter/id1498817126?ign-mpt=uo%3D2