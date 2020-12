Förderprojekt »Sport- und Begegnungspark Schlingsbruch« kann umgesetzt werden

Augustdorf. Im Rahmen des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ wurde im September der Förderantrag für den Schlingsbruch eingereicht. Der Antrag wurde mit dem Zuwendungsbescheid vom 26.11.2020 mit einer Projektförderung in Höhe von 1.800.00,00 EUR bewilligt. Insgesamt werden 2.000.000,00 EUR für den Schlingsbruch „in die Hand genommen“. Die Gemeinde Augustdorf wird aus eigenen Mitteln 200.000,00 EUR zusteuern. Dieses Geld ist eine sinnvolle Investition in einen Park für alle Bürgerinnen und Bürger und vor allem für unsere Kinder, freut sich Bürgermeister Thomas Katzer. Das Förderprojekt „Sport- und Begegnungspark Schlingsbruch“ dient dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und der sozialen Integration der Gemeinde Augustdorf. Das Sport- und Freizeitgelände ist für alle Benutzer öffentlich zugänglich und fördert somit den Zusammenhalt und das Zusammentreffen der verschiedenen Zielgruppen.

Durch die Umgestaltung des Schlingsbruchs sollen die Vereine profitieren, wie auch alle anderen Nutzer des Förderprojektes der Gemeinde. Der Zuwendungszweck beinhaltet die Umrüstung auf LED-Beleuchtung des Hauptrasenplatzes, den Neubau eines Kunstrasenplatzes samt Beleuchtungsinstallation und die Errichtung von Ballfangzäunen. Des Weiteren werden zwei Beachvolleyballfelder errichtet und ein Abenteuerspielplatz mit Spielgeräten. Auch die Grillhütte und die Unterstände am Schlingsbruch werden saniert, das Dachgeschoss und das Kellergeschoss des Sportheims werden ausgebaut. Die Ziele des Förderprojektes stellen die regionale und überregionale Wahrnehmbarkeit und Bedeutung des Geländes dar, das Schaffen eines gesellschaftlichen Zusammenhaltes, nachhaltige Verbesserung und Erweiterung des Sport- und Freizeitangebotes in Augustdorf, Schaffung der Barrierefreiheit und die Unterstützung der Klimaschutzziele durch Errichtung neuer technischer Anlagen.

Die Projektplanung soll in den nächsten Wochen vergeben werden. Der Umbaubeginn des Sport- und Freizeitgeländes ist für 2021 geplant. Die Maßnahme ist bis zum 31.12.2024 abzuschließen.