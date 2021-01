Florian Wortmann baut das Führungsteam von BALDESSARINI neu auf

Ab dem 01.03 2021 übernimmt Grischa Gladen die Vertriebsleitung für Deutschland von BALDESSARINI, einer Premiummarke der Herforder Ahlers AG.

Herford. Zuletzt war Gladen (53) u.a. zehn Jahre lang für die Bereiche Customer Retail & E – Commerce bei der Création GrossGmbH & Co. KG verantwortlich. „Ich freue mich sehr darüber, Grischa Gladen bei BALDESSARINI begrüßen zu dürfen “, so Florian Wortmann, Geschäftsführer von BALDESSARINI. „Mit ihm haben wir einen erfahrenen Vertriebsprofi gewonnen, der für uns die Themen Vertriebsstrategie und Digitalisierung konsequent vorantreiben wird.“ BALDESSARINI gehört seit August 2006 zum Markenportfolio der Ahlers AG, einem der großen börsennotierten Männermode – Hersteller in Europa. Die MARKE BALDESSARINI beliefert rund 460 Kunden im In – und Ausland und betreibt sechs BALDESSARINI -Stores, davon fünf Partner-Stores.