Direkter Kontakt zu Unternehmen und Dozenten

Paderborn. Auf dem FHDW Virtual Campus Day am 20. Februar stellt die Fachhochschule der Wirtschaft in Paderborn (FHDW) ihr Studienangebot in digitaler Form vor. Vertreter der Partnerunternehmen, bei denen die Studierenden die Praxisphasen der dualen Bachelor-Studiengänge absolvieren, stehen in Live-Videochats für persönliche Kontakte bereit und das Hochschulteam informiert live über Finanzierungs- und Karrieremöglichkeiten.

In ihren dualen Bachelor-Studiengängen kooperiert die Fachhochschule der Wirtschaft in Paderborn (FHDW) mit Unternehmen verschiedener Größe, unterschiedlicher Branchen und mit vielfältigsten Karrieremöglichkeiten. Die Firmen und Konzerne bieten auch attraktive Finanzierungsmodelle für das Studium an der privaten Hochschule an und sie stellen sich live den Interessierten vor. Am Samstag, 20. Februar, veranstaltet die FHDW ab 10 Uhr den Virtual Campus Day und präsentiert auf diesem Online-Tag der offenen Tür das innovative Hochschulangebot.

Der Virtual Campus Day richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die in ihrem Studium Praxis und Wissenschaft kombinieren wollen und an Wirtschaft oder IT interessiert sind. Die FHDW bietet die dualen Bachelor-Studiengänge Wirtschaftsinformatik, Betriebswirtschaft und Angewandte Informatik an. Wer schon eine Ausbildung absolviert hat, kann den Bachelor auch berufsbegleitend machen. Ebenso bietet das Online-Event die Möglichkeit der Beratung für Bachelor-Absolventen, die ein passendes Master-Studium suchen.

Bis 13 Uhr informieren am Samstag Professoren und Studierende über Studium, Finanzierung und Jobmöglichkeiten, mehr als 20 Unternehmen zeigen, welche Möglichkeiten sie den Studierenden für den Einstieg ins Berufsleben bieten können und stehen in Live-Chats auch für individuelle Fragen zur Verfügung. Außerdem ist eine persönliche Studienberatung durch das FHDW-Team im Live-Videochat möglich. Aufgeteilt ist die Frage- und Antwort-Runde in verschiedene virtuelle Räume. So berichten zum Beispiel im Student Talk Studierende von ihrem Hochschulalltag und aus dem Job in den Unternehmen. In einem anderen Raum bekommen auch Eltern ihre spezifischen Fragen beantwortet. Ein Gewinnspiel rundet die Veranstaltung ab: 25 Plätze für ein Profi-Fotoshooting werden unter allen Teilnehmern verlost.

FHDW Virtual Campus Day: Am Samstag, 20 Februar von 10 bis 13 Uhr. Anmeldungen erforderlich über die Homepage der FHDW: fhdw.de