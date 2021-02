Fährtensuche zu Fuß

Rallye führt zu den spannendsten Orten der Stadt

Bad Oeynhausen. Volkssport Spazierengehen. Die Kontaktbeschränkungen und der Lockdown haben dafür gesorgt, dass der Gang zu Fuß für Viele zum Lieblingshobby wurde. Für alle, die dabei historische Orte entdecken wollen, bietet die Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH nun eine Stadtrallye an. Anhand eines Laufzettels werden die Fußgänger*innen zu Sehenswürdigkeiten geleitet und lernen dabei geschichtliche, botanische und kulturelle Hintergründe kennen.

Nach dem Start an der Tourist Information führt der Weg über den Kurpark und den Sielpark bis nach Werste. Unterwegs entdeckt man unter anderem seltene Bäume mit „Fell“ und Jahrtausende alte Steingräber. Die Rallye ist in Zusammenarbeit mit Stadtführer René Haeseler entstanden. Er hat den Weg sowie die begleitenden Fragen zusammengestellt.

Die Unterlagen der Stadtrallye sind unter staatsbad-oeynhausen.de sowie im Vorraum der Tourist Information im Haus des Gastes kostenlos erhältlich. Die ausgefüllten Fragebögen können per Mail an tourist-information@badoeynhausen.de oder in der Tourist Information eingereicht werden. Für korrekt ausgefüllte Fragebögen erhalten die Teilnehmer*innen einen kleinen Gruß der Staatsbad GmbH.