Erstes Wiederhören mit dem Detmolder Kammerorchester

6. Abonnementkonzert des Detmolder Kammerorchesters mit Klavier- und Violinkonzert von Ludwig van Beethoven und zwei hochkarätigen Solisten

Detmold. Nach langer coronabedingter Zwangspause konzertiert das Detmolder Kammerorchester (DKO) endlich wieder vor Publikum. Am 1. Juli wird das ursprünglich für die Saison geplante 6. Abonnementkonzert an diesem Tag zweimal gespielt: um 11.00Uhr und 19.30Uhr. Auf dem Programm stehen zwei der bekanntesten Solokonzerte von Ludwig van Beethoven: das Konzert für Violine und Orchester D-Dur op. 61 sowie das Konzert für Klavier und Orchester Nr. 5 Es-Dur op. 73. Damit holt das DKO das Konzertprogramm nach, das zu Beethovens Jubiläumsjahr in 2020 vorgesehen war. Die solistischen Parts übernehmen Alfredo Perl, Klavier, sowie Frank-Michael Erben, Violine. In den Händen dieser beiden renommierten Künstler liegt wechselseitig auch das Dirigat des Abends.

Dass das heute so beliebte und häufig aufgeführte Violinkonzert in D-Dur sich zur Zeit seiner Uraufführung im Dezember 1806 beim Publikum nicht durchsetzen konnte, ist dieser Tage kaum mehr zu glauben. Erst geraume Zeit nach Beethovens Tod erzielte es im Jahr 1844 durch eine Aufführung des Wunderkindes Joseph Joachim unter der Leitung von Felix Mendelssohn-Bartholdy seinen dauerhaften Erfolg. Konzertbesucher können sich nicht nur auf ein Werk freuen, das sowohl mit seinen technischen Herausforderungen an den Solisten als auch durch seine symphonischen Ausmaße von circa 40 Minuten Spieldauer alle vorausgehenden Werke dieser Musikgattung in den Schatten stellt, sondern mit Frank-Michael Erben zudem auf einen hochkarätigen Violonisten trifft. Erben, im Alter von 21 Jahren zum ersten Konzertmeister des Gewandhausorchesters gewählt und seit 1993 Primarius des Gewandhaus-Quartetts, gastiert regelmäßig mit international namhaften Orchestern sowie als Solist in Europa, dem Nahen Osten und in Nord- und Südamerika. In den vergangenen Jahren ist er außerdem verstärkt als Dirigent in Erscheinung getreten. Gastdirigate führten ihn u.a. zum Royal Scottish National Orchestra und nach Israel zum Herzliya Chamber Orchestra.

Das Konzert für Klavier und Orchester Nr. 5 in Es-Dur ist Ludwig van Beethovens letztes Klavierkonzert und das wohl berühmteste Werk seiner Gattung. Der Komponist selber bezeichnete es als „großes Konzert“; von der Nachwelt erhielt das Opus 73 die Beinamen „Das Kaiserkonzert“ oder „The Emperor“. Anders als es diese Namenszusätze suggerieren mögen, erwarten den Zuhörer neben volltönenden symphonischen Passagen auch überraschend sanfte, fast kammermusikalische Momente im Wechselspiel zwischen Solist und Orchester. Mit Alfredo Perl am Flügel ist die einer der führenden Pianisten seiner Generation zu erleben; er gilt zudem als einer der weltbesten Beethoven-Interpreten.

Gemäß der aktuell geltenden Coronaschutzverordnung ist das Platzkontingent reduziert. Karten zu 26, 22 und 13EUR (erm. 13, 11 und 6 EUR) sind ab dem 24. Juni erhältlich online (www.detmolder-kammerorchester.de) oder über die Tourist-Information am Markt in Det­mold (Tel. 05231 / 977328), Geschäftsstellen der Lippischen Landes-Zeitung und der Neuen Westfälischen; Restkarten ab 1,5 Stunden vor Konzertbeginn an der Abendkasse. Das Konzert findet unter Berücksichtigung der aktuellen Hygieneregeln ohne Pause statt. Ein Test- oder Immunisierungsnachweis (3-G-Regel) ist zwingend vorgeschrieben und beim Einlass zum Konzert vorzulegen. Um lange Warteschlangen vor Konzertbeginn zu vermeiden, wird um ein möglichst frühzeitiges Eintreffen am Konzerthaus gebeten. Die Konzerteinführung entfällt.