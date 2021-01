Ersatzpflanzungen an der Waldstraße in Lintel

Rheda-Wiedenbrück (pbm). Nach der erforderlichen Fällung von Gefahren- und sehr weit überhängenden Bäumen am Waldrand des Postdammes werden in der kommenden Woche die angekündigten Ersatzpflanzungen durchgeführt. Mehr als 30 sogenannte Resista-Ulmen, also eine spezielle Ulmenzüchtung, die gegen die Ulmenkrankheit resistent ist, werden neu angepflanzt. Die durch Schlauchpilze verursachte und den Ulmensplintkäfer verbreitete Ulmenkrankheit hat die bei uns heimischen Berg- und Feldulmen seit den 1920er Jahren fast ausgerottet. Weiterhin gilt die nun angepflanzte Ulmensorte als sog. Klimabaum, da sie sehr gute Eigenschaften in Bezug auf Trockenheitsresistenz aufweist.