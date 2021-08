Entwicklungschancen für die Region? Neubaustrecke und S-BAHN OWL

Detmold. Im Hinblick auf einen besseren Klimaschutz und einen nachhaltigeren Lebensstil wird regelmäßig ein verändertes Mobilitätsverhalten angemahnt. Ein großes Thema dazu war in den letzten Wochen und Monaten die Diskussion darüber, wie kann/soll die Neubaustrecke Bielefeld – Hannover ausgebaut werden.

In den Hintergrund rückte dabei Frage, was für ein verändertes Mobilitätsverhalten aber in der Fläche nötig ist. Was bedeutet ein solches Projekt für die Zuganbindungen nach Lage, Lemgo, Detmold bis Altenbeken? Welche Auswirkungen hat es für die Strecken in Niedersachsen? Und an den Bahnhöfen hört der ÖPNV ja nicht auf. Wie geht es mit welchen Fahrzeugen (Rad, Bus, Taxis) dann weiter? Welche Infrastruktur ist heute zeitgemäß, notwendig und möglich? Wie muss ein innovativer, moderner Fahrplan für OWL aussehen? Im Kommunalwahlkampf vor einem Jahr wurde die Wiedereröffnung der Strecke Lemgo – Barntrup medienwirksam präsentiert. Und heute?

Sie sind eingeladen zu einem Informationsabend mit Rainer Engel, Referent Deutschlandtakt im Fahrgastverband Pro Bahn, Landesverband NRW.

Termin: 23.8.2021 um 19.30 Uhr

Ort: kleiner Saal der Stadthalle Detmold