Endspurt beim Stadtradeln

Vlotho hat bereits über 31.820 Kilometer erradelt und dabei 5 Tonnen CO² eingespart – Jetzt noch bis zum 5. Juni 2022 mitmachen

Vlotho. Auch wenn das STADTRADELN nur noch diese Woche gilt, kannst Du Dich noch registrieren und Kilometer für Deine Kommune sammeln. Aktuell haben sich in Vlotho 214 aktive Radelnde beim STADTRADELN angemeldet. Darunter auch 7 Parlamentarier*innen. Bis heute wurden 31.820 Kilometer erradelt und dadurch 5 Tonnen CO2 eingespart. Von den 31 in Vlotho gemeldeten Teams belegen der SG Einigkeit Exter, der TuS Bonneberg und die Stadtverwaltung Vlotho die ersten drei Plätze. Aber noch ist alles offen! Also: Rauf aufs Rad und was fürs Klima tun! Beim Wettbewerb STADTRADELN geht es um Spaß am Fahrradfahren und tolle Preise, aber vor allem darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Auch dieses Jahr werden in Vlotho wieder Freibadkarten verlost und der Wanderpokal vergeben. Alle, die in Vlotho wohnen, arbeiten, zur Schule gehen, eine Ausbildung machen oder einem Verein angehören, können mitmachen. Jeder geradelte Kilometer zählt im lokalen, regionalen und bundesweiten Wettbewerb.

