EK unterstützt die Handelspartner in der Krise auf allen Ebenen

Bielefeld. Noch hat kein Handelspartner der EK/servicegroup corona-bedingt das unternehmerische Handtuch geworfen. Damit das so bleibt, bieten die Bielefelder auch nach einem Jahr Ausnahmezustand sämtliche Unterstützungsleistungen eines europaweit tätigen Mehrbranchenverbundes an. „Und wir werden damit nicht aufhören, bis die Krise vorbei ist“, verspricht der EK Vorstandsvorsitzende Franz-Josef Hasebrink.

So geben die Ostwestfalen weiter Vollgas und stehen den Mitgliedern auf wirtschaftlicher, politischer und individueller Ebene zur Seite. Dabei geht es angesichts der zögerlich fließenden Gelder aus den Hilfspaketen von Bund und Ländern um spürbare finanzielle Entlastungen, gleichzeitig aber auch um aufmerksamkeitsstarke Aktionen, die dem Kunden vor Ort zeigen „Wir sind immer für Sie da“.

Parallel hält EK den Druck auf die politischen Entscheidungsträger – u. a. mit einem offenen Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und einer offenen Video-Botschaft an den NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet – hoch und kämpft mit den Verbänden um weitere und gerechte Ausgleichszahlungen für den Fachhandel. Und das durchaus mit Erfolg. So wurde in einer konzertierten Aktion erreicht, dass auch Abschriften auf Saisonware als erstattungsfähige Fixkosten bei der Überbrückungshilfe III berücksichtigt werden. Ein Lichtblick vor allem für die hart getroffene Modebranche.

Auch hat es die Verbundgruppe verstanden, Licht in den Paragrafendschungel der staatlichen Unterstützungsleistungen zu bringen. Zusammen mit dem Mittelstandsverbund ZGV hat die EK kostenlose Webinare zum Thema Überbrückungshilfe III angeboten, die rund 600 Handelspartner der EK und ihre Steuerberater genutzt haben. Zur Vertiefung hat dann die Bielefelder WSG (Wirtschafts- und Steuerberatungsgesellschaft) alle individuellen Fragen der Händler aufgegriffen und in anschließenden Videokonferenzen mit den Händlern beantwortet.

Darüber hinaus setzen sich die Bielefelder vehement für ein klareres und differenzierteres Öffnungsszenario ein. Während die gemeinsame öffentliche Intervention der EK mit dem Bundesverband Deutscher Kinderausstattungs-Hersteller e. V. (BDKH) dazu beitragen konnte, dass die Baby-Fachhandelsgeschäfte geöffnet bleiben, kämpfen andere Branchen mit dem Mut der Verzweiflung hinter geschlossenen Ladentüren um die Existenz.

„Hier sind wir für unsere Mitglieder besonders gefordert“ sieht Hasebrink die EK in der Pflicht. Entsprechend lang ist die Liste der Aktivitäten, die zur Zukunftssicherung der Handelspartner einen wichtigen Beitrag leisten sollen.

Aktuelle Beispiele aus den EK Geschäftsbereichen:

EK Home

Hersteller-Valuten und Sonderkonditionen bei vielen Lieferanten,

besondere Warenangebote für die Themen “Homeoffice” und “Kochen zu Hause!”,

zentrale Content-Pakete zur Unterstützung der Social Media-Aktionen für Handelspartner,

digitale Austauschrunden mit Händlern, auch im Dialog mit Industrievertretern,

Unterstützung und Austausch zum Thema Liquidität, Fördermittel, Betriebswirtschaft,

neuer electroplus Online-Shop

zentrale Einspielung von Online-Marketing-Kampagnen individuell auf den jeweiligen Webseiten und Social-Media-Kanälen der jeweiligen Händler, z. B.

„Wir sind weiter für Sie da“-Kampagne: print und digital für alle Handelspartner der EK

„Online-Video-Beratung“ für Küchenstudios und Leuchtenfachhändler

„Jetzt online shoppen. Lokal bei uns.“ für den electroplus-Onlineshop

“Wir haben geöffnet”-Kampagne der HappyBaby-Händler,

die branchenübergreifende Kampagne für den gesamten Facheinzelhandel “Starker Fachhandel. Von Herzen gern.” wird fortgesetzt. Hier insbesondere mit saisonalen Video-Aktionen und dem #Fachhändlerfreitag, eine Interviewreihe auf Instagram, in der jeden Freitag ein besonders innovativer Fachhändler vorgestellt wird,

politische Lobby-Arbeit für die Systemrelevanz des Babyfachhandels

Digitale Messen “EK LIVE” und “EK FUN” als erfolgreiche Order- und Kommunikationsplattform während des Lockdowns

EK Fashion

Sonderangebot zum Aufbau eines Fashion-Online-Shops mit Social Media-Marketing und Warenwirtschafts- bzw. cloudware-Schnittstelle

Zalando Connected Retail, ein Programm zur Stärkung der Onlinepräsenz der EK Handelspartner,

Eigenmarken-Kollektionen mit erstmaliger Vorstellung der Kollektionen über Videos und digitalen “Lookbooks”,

EK Fashion Ordertage zwei Mal im Jahr

eine im Aufbau befindliche Fashion Nachhaltigkeitsplattform mit vielen wertvollen Informationen für Modehändler

EK Fashion Medienserver zur Bereitstellung von Bildmaterial und Content für Online-Marketing und -Verkauf

Auf- und Ausbau des Dienstleistungsportfolios u. a. mit Schulungskonzepten, CRM und Social Media

Seite an Seite mit dem Fachhandel

„Wir haben großartige Händler, die sich mit allen Kräften gegen die Krise stemmen und dabei ihre Zielgruppen nie aus den Augen verlieren. Die Kunden erkennen und honorieren das, auch aus Verantwortung für ihre Heimatstadt. Sie spüren, wie arm Innenstädte ohne den individuellen Einzelhandel sind. Diesen Vertrauensvorschuss werden wir alle gemeinsam zurückzahlen. Und wir stehen dabei Seite an Seite mit dem Fachhandel“, blickt Franz-Josef Hasebrink nach vorn.

Parallel zum laufenden Krisenmanagement plant die EK dafür bereits das nächste Highlight im Rahmen der aktiven Jahresgestaltung 2021: Nach der erfolgreichen digitalen EK LIVE im Januar wird auch die EK FUN am 21. und 22. April 2021 – ungeachtet eventueller behördlicher Freigaben – rein digital stattfinden.