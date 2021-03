Belgienzentrum an der Universität Paderborn organisiert Comicwettbewerb für Schulen

Paderborn. Das Belgienzentrum der Universität Paderborn (BELZ) veranstaltet einen Comicwettbewerb für Schulen, der sich an die Fächer Französisch und Niederländisch der zehnten Klassen aller Schulformen sowie der Sekundarstufe II in Nordrhein-Westfalen richtet. Durch die Teilnahme sollen Schülerinnen und Schüler einen fachwissenschaftlichen und zugleich kreativen Zugang zum Medium des Comics sowie landeskundliche Kenntnisse über das Nachbarland Belgien gewinnen. Der Wettbewerb mit dem Titel „Eine Comicrundreise durch Belgien“ wird in Kooperation mit der belgischen Botschaft in Berlin, der Generaldelegation Flanderns, der Vertretung der Deutschsprachigen Gemeinschaft – Ostbelgien, der Föderation Wallonie-Brüssel und der Wallonie sowie der Taalunie organisiert. Um am Wettbewerb teilzunehmen, können Lehrkräfte ihre Klasse auf der Informationsplattform des BELZ, dem BelgienNet, anmelden. Weitere Informationen und das Anmeldeformular gibt es unter: https://belgien.net/belgien-infos-fuer-lehrer-und-schueler/schueelerwettbewerb-2021/.

„Mit dem Wettbewerb wollen wir sprachbegeisterte Schülerinnen und Schüler der Fächer Französisch und Niederländisch fördern, sie gleichzeitig zu einer kreativen und inhaltlich anspruchsvollen Auseinandersetzung mit dem Nachbarn Belgien anregen und ihnen einen neuen Zugang zum Medium Comic eröffnen“, erklärt Prof. Dr. Sabine Schmitz, Vorstandsvorsitzende des Belgienzentrums. Die Schülerinnen und Schüler sind eingeladen, in Kleingruppen ihre eigene Comicseite rund um das Thema Belgien in französischer oder niederländischer Sprache, deren Handlung erkennbar an einem Ort in unserem Nachbarland spielt, zu gestalten. Die Comicseite muss mit einem aussagekräftigen Titel versehen bis zum 19. April auf der Seite des BelgienNet eingereicht werden. Für Lehrkräfte stehen im BelgienNet außerdem didaktische Bausteine zum Thema bereit. Die Gewinner des Wettbewerbs werden am 18. Mai auf dem 5. Belgientag an der Universität Paderborn bekannt gegeben.

Begleitend zum Wettbewerb findet vom 14. April bis 21. Mai die Comicausstellung „Een stripronde van België“/„Le tour de Belgique en BD“ des bekannten Brüsseler Comic-Museums in der Galerie „KleppArt“ in Paderborn statt. Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Ausstellung als eine Schaufensterpräsentation angeboten. Ab Anfang März gibt es zudem die Möglichkeit, die Sammlung in Form eines Vidcasts auf den Seiten des BelgienNet auch virtuell zu erkunden.