Ein Job mit Weitblick und Verantwortung für Generationen

„Den Wald meiner Kindheit und Jugend so zerstört zu sehen, versetzt mich zum einen in Demut vor der Natur, zugleich begreife ich es aber auch als persönliche Verpflichtung diesen für die heutige aber auch für zukünftige Generationen wieder aufzubauen“, erklärt Nikolas Osburg, der die nachhaltige Forstwirtschaft als ein Generationenvertrag sieht. „Erst meine Kinder und Enkelkinder werden sehen, ob wir heute in Zeiten des Klimawandels die richtigen Entscheidungen in der Baumartenwahl treffen. Sicher ist nur, dass wir eine breite Mischung an Baumarten auf die Flächen pflanzen müssen, damit wir den Ausfall einzelner Baumarten verkraften können.“

Im Gemeindeforstamt Willebadessen sind 29 zumeist kommunale Waldbesitzer aus dem Kreis Paderborn, dem Altkreis Warburg sowie der Stadt Marsberg zusammengeschlossen. „Als kommunale Wälder sind es die Wälder der Bürgerinnen und Bürger. Ich arbeite als Leiter des Forstamtes somit für die Menschen, die hier ihre Heimat haben“, so Osburg. Das sei einer der ausschlaggebenden Gründe, warum sich der Bad Driburger auf die Stelle beworben habe.

In den ländlich geprägten Mitgliedskreisen des Gemeindeforstamtes sind viele Menschen den Wäldern besonders verbunden. „Sie erleben direkt vor ihrer Haustür, in welchem Zustand unsere Wälder sind. Außerdem sind einige Bürgerinnen und Bürger selbst Waldbesitzer und von der Kalamität persönlich stark betroffen“, weiß Osburg.

„Trotz Klimawandel müssen wir gemeinsam unsere Wälder in den nächsten Jahrzehnten wieder zu funktionierenden Ökosystemen entwickeln, sodass die drei Hauptfunktionen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion gleichwertig wiederhergestellt werden. Dazu zählen unter anderem die Lieferung sauberer Luft sowie Wasser, die CO2 freundliche Bereitstellung des Baustoffes Holz, wertvolle Lebensräume für Tier und Pflanzenarten und Arbeitsplätze sowohl in der Forstwirtschaft als auch in der Holzverarbeitenden Industrie“, erklärt Osburg und stellt schmunzelnd fest: „Da haben wir viel Arbeit vor uns und können zum einen finanzielle Mittel, Verständnis aber auch Hilfe von unseren Waldbesitzern, den Bürgerinnen und Bürgern unserer Kommunen, gebrauchen!“