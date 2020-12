Ein Baum mit 50 WÃ¼nschen

Lemgo. Das Jahr 2020 sollte für das CENTRUM INDUSTRIAL IT (CIIT) in Lemgo eigentlich ein ganz besonderes werden. Anlässlich des 10-jährigen Bestehens waren zahlreiche Veranstaltungen und Events für die internen Mitarbeiter, aber auch für externe Gäste geplant. Das Highlight sollte die große Jubiläumsfeier im September werden. Doch das CIIT musste, wie so viele andere auch, auf fast alles verzichten. Eine, mittlerweile traditionelle Aktion soll in diesem Jahr aber auf keinen Fall ausfallen: die Wunschbaumaktion für die Kinder und Jugendlichen der heilpädagogischen-therapeutischen Einrichtung Grünau der Graf Recke Stiftung. Zwar können diese in diesem Jahr nicht persönlich vorbeikommen, aber das CIIT wird die rund 50 Weihnachtswünsche erhalten und stellvertretend an den festlich dekorierten Baum im CIIT-Atrium hängen.

Die CIIT-Mitarbeiter haben nun die Möglichkeit, einen der Zettel abzunehmen und das Geschenk, welches nicht teurer als 20 € ist, zu besorgen. „Wir machen diese Aktion nun bereits das sechste Jahr in Folge. Es ist natürlich sehr schade, dass die Kinder und Jugendlichen uns dieses Mal nicht persönlich im CIIT besuchen können, denn mittlerweile ist ein enger Kontakt zwischen unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und den Kindern und Betreuern der Einrichtung entstanden. Aber wir sind froh, dass wir nicht ganz auf darauf verzichten müssen und hoffentlich viele Kinder an Weihnachten zum Strahlen bringen“, freut sich Stefanie Meierjürgen aus der CIIT-Geschäftsstelle.

Auch Martina Wagner, Einrichtungsleiterin aus Grünau, freut sich und spricht ihren Dank aus: „Wir sind unglaublich dankbar über die große Hilfsbereitschaft der CIIT-Mitarbeiter und danken allen Spendern, die durch ihr Engagement vielen Jungen und Mädchen ein fröhliches Weihnachtsfest ermöglichen“. Über das CENTRUM INDUSTRIAL IT (CIIT): Das unabhängige Forschungs- und Entwicklungszentrum CENTRUM INDUSTRIAL IT (CIIT) ist das deutschlandweit erste Science-to-Business-Center im Bereich der industriellen Automation. CIIT- Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung gestalten in gemeinsamen Forschungs- und Transferprojekten die digitale Fabrik der Zukunft. Unter einem Dach, auf einer Fläche von 11.000 m2, arbeiten und forschen über 400 hochqualifizierte Experten an Zukunftstechnologien und profitieren vom umfassenden Technologie- und Know-how- Transfer. Das Feld der industriellen Automation ist Innovationsmotor der deutschen Kernbranche Maschinen- und Anlagenbau und trägt damit wesentlich zur Sicherung des Standorts Deutschland bei. Treiber und Akteure sind (markt-)führende Industrieunternehmen und Forschungseinrichtungen, wie beispielsweise das Fraunhofer IOSB-INA, das Institut für industrielle Informationstechnik (inIT) der Technischen Hochschule OWL, Phoenix Contact, Weidmüller, ISI Automation, OWITA, MSF-Vathauer Antriebstechnik, Bosch Rexroth, Emerson, KEB Automation, TÜV SÜD, KBA-NotaSys und Tosibox.