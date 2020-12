EDEKA Center Minden und EDEKA Center Porta Westfalica unterstützen nachhaltiges Einkaufen

Pflanzaktion zum 100 – jährig en Jubiläum der EDEKA Minden eG – 100 neue Bäume im heimischen Wiehengebirge

Kunden können Stempel für „Baumpflanzkarte“ sammeln

Je Einkauf mit Mehrweg – Netzen für Obst und Gemüse, Mehrweg – Bechern oder Mehrweg – Dosen gibt es einen Stempel

Erste Pflanzaktion im Wiehengebirge in Bad Oeynhausen mit heimischen

Bäumen zu 100 Jahre EDEKA Minden eG

Minden. Verpackungen und Plastik beim Einkauf sparen und gleichzeitig den Baumbestand im Wiehengebirge erhöhen: Die „Baumpflanzkarte“ der EDEKA Minden – Hannover macht ́s möglich. Bereits seit Anfang Oktober unterstützen auch das EDEKA Center Minden und das EDEKA Center Porta Westfalica dieses Engagement. Die Kunden können bei jedem Einkauf Stempel auf einer „Baumpflanzkarte“ sammeln. Einzige Voraussetzung: Der Einkauf mit Mehrweg – Netzen für Obst und Gemüse, Mehrweg – Becher n oder Mehrweg – Dosen an den Bedientheken. Das Mitmachen lohnt sich gleich doppelt: Die Verbraucher verzichten auf Verpackungen und mit jeder vollen Stempelkarte wird ein neuer Baum gepflanzt. Anlässlich des 100 – jährigen Jubiläums der EDEKA Minden eG pflanz t en das EDEKA Center Minden und das EDEKA Center Porta Westfalic a gestern gemeinsam 100 Bäume im heimischen Wiehen gebirge an der Lutternschen Egge in Bad Oeynhausen. „Ich war sofort von der ‚Baumpflanz aktion‘ überzeugt . Beim Thema Umweltschutz unterstützen wir gern das heimische Wiehengebirge und wenn es sich dann noch um so eine tolle Idee handelt, sowieso“, so Darius Kutz, Marktleiter im EDEKA Center Minden.

„Da die EDEKA Minden eG in diesem Jahr 100 Jahre alt wird, wol lten wir unbedingt noch im Jubiläumsjahr 100 Bäume pflanzen , um das Bestreben der EDEKA Minden – Hannover zu unterstützen, den Baumbestand in den Wäldern unserer Heimat zu erh öhen “, ergänzt Felix Lilienthal, Marktleiter im EDEKA Center Porta Westfalica. Für die Kunden ist das Mitmachen ganz einfach: Sie kaufen mit Mehrweg – Netzen für Obst und Gemüse, Mehrweg – Bechern oder Mehrweg – Dosen ein und bekommen – auch beim Kauf von Mehrweg – Getränken – pro Einkauf einen Stempel auf ihre „Baumpflanzkarte“. Haben sie zehn Stempel gesammelt, werfen sie die volle Karte in die Sammelboxen im EDEKA Center Minden oder EDEKA Center Porta Westfalica. Zwei Mal im Jahr zählt dann jeder Markt die vollen Karten.

In Höhe der Gesamtzahl aller Karten aus den EDEKA Centern werden danach die Bäume gepflanzt. Ziel der „Baumpflanzaktion“ ist es, möglichst viele neue Stecklinge im heimischen Wiehengebirge zu setzen. Die Sammelaktion wird daher auch nach der ersten Pflanzaktion zum 100 – jährigen Jubiläum der EDEKA – Genossenschaft fortgesetzt. Im Frühjahr nächsten Jahres wird dann die große Pflanzaktion der bis dahin gesammelten Baumpflanzkarten stattfinden. Das zu bepflanzende Gebiet haben die beiden Marktleiter Darius Kutz und Felix Lilienthal zuvor mit dem ortsansässigen Förster Markus Uhr des Regionalforstamts Ostwestfalen- Lippe (Wald und Holz NRW) ausgesucht. Die Setzlinge werden aus einer Baumschule vor Ortbezogen.„Die Aktion ist eine gute Möglichkeit, um uns hier mit unseren Kunden für den Umweltschutz zu engagieren“, so Felix Lilienthal. Über die Anzahl der gesammelten Baumpflanzkarten und den Pflanztermin zur großen Aktion im Frühjahr 2021 halten die Marktleiter ihre Kunden mit Infos im Markt auf dem Laufenden.